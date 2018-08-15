İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşeceğini söyleyen Kalın, "Ekonomide iyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz" ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisindeki normalleşmenin daha da güçleneceğini öngördüklerini açıklayan Kalın şöyle konuştu: "ABD yönetimin gayrimeşru ve irrasyonel tepkileri nedeniyle bazı dalgalanmalar olduğunu gördük. Bu dalgalanmanın Türk ekonomisinin bünyesiyle bir ilgisi yoktur. Büyük oranda bir ekonomik savaş çerçevesinde özellikle Türk Lirası'nı yıpratmaya yönelik adımların atıldığını gördük. Alınan tedbirlerle iyiye doğru gidiş başladı. İyiye doğru gidişin dün itibariyle başladığını görüyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Şu anda dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendisine yönelik saldırı olduğunda da buna tepkisiz kalması beklenemez. Kurlardaki durum tedbirlerin netice verdiğini gösteriyor."

'Türkiye F-35 projenin ortağıdır'

ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını askıya almasını öngören tasarının ABD Başkanı Trump tarafından onaylanması konusunu da değerlendiren İbrahim Kalın, "Sayın Trump'ın imzaladığı madde büyük bir paketin içinde. Şu anda somut bir karşılığı yok. Pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F35'lerin sadece müşterisi değil, ortağıdır da... Şu ana kadar da üzerine düşen sorumlulukları da yerine getirmiştir. İş bu yöne giderse hukuk yollarına başvururuz. Umarım iş bu noktaya gelmez. Ülkemizdeki bu birlik ve dayanışma duygusunun bir mesaj olacağını düşünüyorum" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan Brunson açıklaması ile ilgili olarak da değerlendirme yapan Kalın, "Bir papaz için Türkiye ile ilişkileri yıkma noktasına geldiler. Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken, Türkiye'nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde (PKK ve FETÖ), ne Obama ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik. Halkbank davası sürüyor. Genel müdür yardımcısı Hakan Atilla son derece haksız bir şekilde yargılandı ve cezaya çarptırıldı. (Beyaz Saray'ın Brunson açıklaması) Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim" şeklinde konuştu.