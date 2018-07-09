İcmal genci yaz kampında

EYÜP KABİL – HAYDAR YILDIZ / ANKARA

İcmal Gençlik Derneği yaz kış demeden faaliyetlerine devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren gençlere yönelik yaz kamplarına ağırlık veren İcmal Gençlik Derneği birçok ilde gençlik kampı organize ediyor. Bu kapsamda üniversiteli ve liseli gençlere yönelik üç haftalık yaz kampı düzenleyen İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi kampın ilk haftasını geride bıraktı.

Gençler için her şey düşünülmüş

İcmal Gençlik Derneği Yönetimi tarafından hazırlanan programın takip edildiği kampta gençler birçok alanda eğitim görüyor. Gençler, Dr. Abdullah Terzi ve Av. Lütfullah Önder’in her gün verdiği eğitimlerle birlikte dini ve milli konularda kendilerini geliştiriyor. Gençler ayrıca İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İlahiyatçı Lütfi Doğan ve Dr. Ramazan Baldemir öncülüğünde Kur’an-ı Kerim eğitimi, ilahi ve tasavvuf musikisi eğitimi alıyor.

Eğitim programları yanında gençlerin gezi, eğlence ve sportif aktivitelerinin de düşünüldüğü kampın ilk haftasında Ankara’nın çeşitli bölgelerine tarihi geziler yapıldı. Ankara’nın önemli rekreasyon alanlarından Mavi Göl’de piknik ve mangal organizasyonu yapıldı, gençlerin vazgeçilmezi olan halı saha maçları düzenlendi.

‘Fikir mimarımız Prof. Dr. Haydar Baş’

Kampın planlanmasında ve icra edilmesinde büyük emeği bulunan ve kampın her anında gençlerle bir arada bulunan İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Erkul kampın çok muhabbetli geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: “İcmal Gençliği için Türkiye’nin Geleceği diyoruz. Bundan dolayı da geleceğimiz dediğimiz bu gençliği yetiştirmek için çok özen gösteriyoruz.

Fikir mimarımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in hayatına baktığımızda, Sayın Baş’ın hayatının Türkiye’nin ve dünyanın beklediği örnek gençliği yetiştirme çabasıyla geçtiğini görüyoruz. Bizler de bu çabanın parçası olmak adına gençlerimizle yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. Bu yaz kampını da bu bilinçle icra ediyoruz. Gençlerimiz için dolu dolu bir kamp programı hazırladık.

İlk haftasını geride bıraktığımız kampımızda şunu görüyoruz ki, kamp beklediğimiz şekilde çok verimli geçiyor. Gençlerimiz eğitimlerde konularında uzman ağabeylerinin ve hocalarının riyasetinde dini ve milli konularda yetişiyorlar. Eğitim konularıyla ilgili gün sonunda yaptığımız küçük sınavlarla da eğitimlerin başarılı olup olmadığını ölçüyoruz. Sınav sonuçlarına göre gençlerimizin eğitimleri çok dikkatli takip ettiği ve konuları çok iyi bir şekilde kavradığına şahit olduk. Oluşan bu tablo kampımızın amaçladığımız şekilde ilerlediğini bize gösteriyor ve bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

Üniversiteli ve liseli gençlerin enerjisinin ve neşesinin eksik olmadığı kamp iki hafta daha devam edecek. Kamp müfredatı ile ilgili bilgilendirme yapan İcmal Gençlik Derneği yöneticileri kalan süre zarfında da ilk haftaki temponun ve içeriğin devam edeceğini söylediler.