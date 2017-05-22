İcmal gençliğinden 19 Mayıs şöleni

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin milli ve manevi konularda yetişmesinde öncü olan İcmal Gençlik Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ve programlarla kutladı.

Bu kutlamalardan biri de İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Şöleni” oldu. Çok sayıda İcmal gencinin görev aldığı program izleyiciler tarafından dikkatle ve ilgiyle takip edildi.



Sunuculuğunu Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Enes Turhan’ın yaptığı şölen öncesinde İcmal Gençlik Derneği bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili video gösterimi yapıldı. İzleyiciler yapılan faaliyetlerle ilgili resimleri hayranlıkla izledi.



Video gösteriminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla şölen başladı. Programın başında, İcmal Gençlik Derneği bünyesinde yapılan Kur’an-ı Kerim dersleri sonucunda yetişmiş olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Haydar İlik tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

‘Bu çatı altındaki gençler dopdolu’



Kur’an tilaveti sonrasında açılış ve selamlama konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Eğitimci Ahmet Burak Güven yaptı. Güven konuşmasında, “Gençlerimizin yetişmesi konusunda önümüzü açan, gençlerimizin Allah sevgisiyle, vatan sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle yetişmesinde fikirleriyle öncülük eden Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara Şubesi olarak gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz. Gençlerimizin İcmal çatısı altında olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu çatı altında olan gençler milli ve manevi konularda dopdolu yetişiyor. Bu akşam yaptığımız şölen de bunun neticesinde ortaya çıkmıştır.” dedi.

İcmal Gençlik Derneği Etlik Şubesi Başkanı Emre Belge de, “İcmal Gençliği Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifade ettiği şekilde yıkılmayan tek kaledir. İcmal Gençliği olarak bizler bu sözün altını doldurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da İcmal Gençliği’ne ihtiyacı var.” dedi.

‘İcmal genci imrenilecek özelliğe sahip’

İcmal Gençlik Derneği Kurucu Başkanı Av. Lütfullah Önder “Benim ve benim gibi binlerce gencin yetişmesinde İcmal anlayışının yeri çok ayrıdır. Bu şölende de gördüğümüz üzere yetişen İcmal genci her konuda imrenilecek özelliğe sahip. Öyle ki İcmal Genci; dinini doya doya yaşar, vatanını canı gibi sever, Atatürk’ü ve cumhuriyeti sonuna kadar savunur, bunların yanında da sanatını ve sporunu hakkıyla icra eder. Bu sebeple İcmal Gençliği Türkiye’nin aradığı gençliktir.” dedi.

‘Bu gençler Türkiye’nin geleceği’

İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün gençlerimiz çok güzel bir program ortaya koyuyor. Bu gençler Türkiye’nin geleceğidir. Bu gençler devletini ve milletini bir bütün gören, milli ve manevi değerlerine sonuna kadar sahip çıkan gençlerdir. İcmal Gençliği Türkiye’nin dört bir tarafındaki şubeleriyle, burada yaptığımız şölene benzer 19 Mayıs Gençlik Şölenleri düzenleniyor, düzenlenmeye de devam edecek. Yani İcmal Gençliği geçmişine, vatanına, bayrağına ve dinine sahip çıkıyor. Bizler geleceğe umutla bakıyoruz. Asla karamsar değiliz. Çünkü bizim gençlerimiz Allah’ını biliyor, peygamberini biliyor, Ehl-i Beyt’i biliyor, Atatürk’ü biliyor. Çünkü bizim gençlerimiz her konuda kendine yol gösteren bir Prof. Dr. Haydar Baş gibi değere sahip.”

Gençler hünerlerini gösterdi

Açılış konuşmalarının ardından Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Ünal Kurtoğlu tarafından Prof. Dr. Haydar Baş’a ait “Gençliğe Mesaj” şiiri okundu.

Şiir’in ardından İcmal Gençlik Derneği bünyesinde kurulan ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Enes Öğüt, Ankara Meltem Koleji öğrencileri Ahmet Yasin Şahin, Haydar Göksel ve Murat Akdeniz’den oluşan gitar grubu “Grup İcmal”, hazırlamış oldukları parçaları seslendirdiler. İzleyenlerin büyük zevk alarak dinlediği parçalara sık sık eşlik ettikleri görüldü. Meltem Koleji öğrencisi Haydar Mısır da, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni coşku dolu gür sesiyle okudu.

İcmal Gençlik Derneği bünyesinde kurulan ve İcmal Gençlik Derneği yönetim kurulu üyesi ilahiyatçı ve tasavvuf musikisi sanatçısı Lütfi Doğan şefliğindeki Türk Sanat Musiki ekibi izleyicilere birbirinden güzel parçalar seslendirdiler.

11. Sınıf öğrencisi Beytullah Okur, Dünyaca Ünlü Hattat Recep Şahin’e ait olan “Alim” şiirini duygu dolu bir şekilde seslendirdi.

Atatürk’e sahip çıkan Prof. Dr. Haydar Baş uzun süre alkışlandı

Daha sonra Ankara Üniversitesi Biyoloji öğrencisi Burak Karataşoğlu, gençlere nasihat niteliğindeki “Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Gençler” makalesini gür sesiyle okudu.

Programda ayrıca, Atatürk ve ailesi konusunda son zamanlarda bazı odaklar tarafından başlatılan iftira kampanyasını çürütecek nitelikteki “Atatürk’e Dinsiz Diyenlere Prof. Dr. Haydar Baş'ın Müthiş Cevabı” başlıklı video gösterisi yapıldı. Video sonunda, Atatürk’e her koşulda sahip çıkan Prof. Dr. Haydar Baş, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Son olarak yönetim kurulu üyesi Dr. Ramazan Baldemir öncülüğünde İcmal Gençlik Derneği bünyesinde kurulan ve Lütfi Doğan şefliğindeki İcmal Tasavvuf Musikisi Korosu birbirinden değerli ve maneviyat dolu ilahileri seslendirdi. İzleyicilerin de eşlik ettiği ilahiler şölende maneviyatı yüksek bir hava estirdi. İzleyicilerin her dakikasından oldukça zevk aldığı “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Şöleni” hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

İcmal genci sporda da iddialı



Şiir dinletisinin ardından boks ve karate spor dallarında Türkiye ve dünya çapında başarılara imza atmış İcmal gençlerinin gösterileri, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Aksiyon dolu birçok hareket sergileyen İcmal gençleri izleyicilerden tam not aldı.

Gösterilerin ardından dereceler elde etmiş İcmal Gençlik sporcuları için ödül töreni düzenlendi. Karatecilere ödüllerini Meltem Koleji müdürü ve Dünya Şampiyonu Mesut Rahman Sözer, boksörlere ödüllerini Meltem Koleji beden eğitimi öğretmeni ve Avrupa Şampiyonu boksör Haydar Gökhan Özhan verdi.

Ödül alan öğrencilerin isimleri şöyle:

Dünya Karate Şampiyonu ve Milli sporcu Emre Cevahir, Avrasya Karate Şampiyonu ve Milli Sporcu Haydar Göksel, Türkiye Şampiyonu ve Milli Sporcu Fahri Uysal, Türkiye Şampiyonu Cemal Kaplan, Türkiye Şampiyonu Hasan Kuloğlu, Türkiye Şampiyonu Yunus Emre Kuloğlu, Ankara Şampiyonu Ali Osman Kılavuz, Ankara Şampiyonu Ali Haydar Göksel, Ankara Şampiyonu Ali Haydar Ceylan, Ankara Şampiyonu Bilal Türkcan, Ankara Şampiyonu Batuhan Kargın, Ankara Şampiyonu Haydar Mısır.

YGS, LYS ve TEOG’da üstün başarılar

İcmal Gençlik sporcularının ödül töreninin ardından Ankara Meltem Koleji öğrencilerinden YGS, LYS ve TEOG sınavlarında Türkiye dereceleri elde etmiş öğrenciler sahneye davet edildiler ve duygularını dile getirdiler.

LYS Türkiye 56’ncısı TOBB Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Haydar Göksel, YGS Türkiye 88’incisi Fatıma Göksel, YGS Türkiye 1000’incisi Melike Bağbaşı ve TEOG Türkiye 1’incisi Fatıma Kübra Ekici’nin başarıları herkesi gururlandırdı.





SELİM AYANOĞLU – HAYDAR YILDIZ – İHSAN ÇETİN / ANKARA