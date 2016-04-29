İcmal Gençliğinden muhteşem program

ÜNAL KURTOĞLU / TEVFİK BÜRCÜ / ANKARA

İcmal Gençlik Derneğinin düzenlemiş olduğu “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ini Anma Programı” coşku içerisinde yapıldı. Programa Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ı temsilen BTP Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi, BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, BTP Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan, Genel Başkan Müfettişi Dr. Salih Türkyılmaz’ın yanı sıra çok sayıda misafir ve yüzlerce genç katıldı.

İcmal Gençliği her geçen gün daha da büyüyor

Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti başlayan “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ini Anma Programı”nda açılış konuşmasını İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı Eğitimci İbrahim Fatih Ekici yaptı. İcmal Gençlik sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi gibi hayatın her alanını kuşatan etkinliklerle birlikte gençleri, Türkiye genelinde her geçen gün artan çok sayıda şubesi ile sahiplenmektedir diyen Ekici, konuşmasında İcmal Gençliğinin tarihine de vurgu yaparak şunları söyledi:

Bu temel 40 yıl önce atıldı

“İcmal Gençliği; temelini yaklaşık 40 yıl önce Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın attığı ve O’nun şahsında kimlik bulan gençliktir. Dindar ama fundamentalist değil, İslam’ı, Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt’i gibi anlayıp yaşayan bir gençliktir. Milliyetçi ama şovenist değil, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ortaya koyduğu ve Hocamızın bize öğrettiği gibi Arap, Kürt, Çerkes, Türk, Keldani, Süryani hepsini kapsayan, İslam inancı ile bir araya gelmiş ve kendisini “Türk” olarak adlandıran bir milliyetçilik, yani kültür ve inanç birliğini yaşayan bir gençliktir. İcmal Gençliği asla mandacı değildir, Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, karakteri bağımsızlık olan, Yahudi ve Hıristiyan’a veya herhangi bir dış unsura asla taviz vermeyen, her zaman ve şartta vatanı, bayrağı, inancı doğrultusunda tavrını ortaya koyan karakteri Bağımsızlık olan ve yine Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın deyimiyle, “Yıkılmayan Tek Kale”dir.”

Salonda duygulu anlar yaşandı

Programa BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’i temsilen katılan BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi, Prof. Dr. Haydar Baş’ın selamını ilettiğinde salondan uzun süre alkış sesleri eksik olmadı. Sabri Terzi’nin konuşması izleyenler tarafından dikkatle takip edildi. Konuşması esnasında zaman zaman hem kendisi duygulanan, hem de izleyicileri duygulandıran Sabri Terzi, Prof. Dr. Haydar Baş Bey’le henüz 14 yaşında iken tanıştığını anlattığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘Bana en büyük desteği babam verdi’

“Ben henüz çocuk denilebilecek bir yaşta İmam Hatip Okulu öğrencisi iken Hocamızla tanıştım. O gün benim hayatım değişti. Daha sonra İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra bir vilayete öğretmen olarak atandım. O günlerde Haydar Baş Hocamız bana, evladım bizim bu millete hizmet etmemiz lazım, sen gel beraber hizmet edelim dediğinde konuyu babama açtım, babam “ne bekliyorsun oğlum madem Hocamız seni yanında görmek istiyor hiç bekleme” diyerek müthiş bir teslimiyetle bana destek oldu. Babam hayatının son altı ayında yoğun bakımdaydı ve bu sürede tek kelime dahi konuşmadı, ama ağabeyimin kolunda son nefesini vereceği anda aylarca ağzından tek kelime çıkmayan babam Kelime-i Şehadet getirerek ebedi âleme rıhlet etti. Bu hal babamın Haydar Baş Hocamıza olan sevgi ve bağlılığının, O’ndan aldığı feyz ve muhabbeti hayatına geçirmesi ile Allah’a olan kulluktaki ısrarının neticesidir.

Bugün bu salonu hınca hınç dolduran siz değerli misafirlere ve İcmal Gençliğimize, bizlere böyle doyumsuz bir gece yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha gördüm ki, bu maya tuttu. İcmal Gençlik, geleceğin Türkiye’sini inşaa edecek.”

Tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not aldı

Baştan sona heyecan ve coşkunun hiç eksilmediği “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt’ini Anma Programı”nda yaklaşık 100 genç görev yaptı. İcmal Gençliğinin faaliyetlerinin gösterildiği slayt gösterisinin ardından Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt’in hayatını konu olan ve İcmal Gençlik Oratoryo ve Tiyatro ekiplerinin sergilediği gösteriler izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Prof. Dr. Haydar Baş’ın Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt ile ilgili yaptığı konuşmalarından derlenen video gösterimi dikkatle takip edildi. Haydar Baş Bey’in ne denli önemli hususları gündem ederek insanımızın gönlünde açtığı çığır bir kez daha izleyicilerle paylaşıldı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Yaklaşık üç ay süresince Türkiye genelinde organize edilen ve elemeleri geçtiğimiz Pazar günü internet ortamından yapılan “Gençler, Prof. Dr. Haydar BAŞ’ın Kaleminden Hz. Fatıma ve İmam Ali’yi Okuyor” bilgi yarışmasının finali sahnede yapıldı. Binlerce yarışmacının arasından finale kalmaya hak kazanan yarışmacılar sorulara verdikleri cevaplarla konuya ne derece hakim olduklarını da gösterdiler. Yarışmanın birincisi Ankara İcmal Gençlikten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Halil Birinci, ikincisi Hatay İcmal Gençlikten Muhammed Uygur ve üçüncüsü Kırıkkale İcmal Gençlikten Emine Nisa Balcı oldu.

Ankara Meltem Koleji son sınıf öğrencisi ve Ankara İcmal Gençliğinden Ali Haydar Göksel’in ilk binde yer aldığı YGS sınavındaki büyük bir başarısı da izleyenlerle paylaşıldı.

‘İcmal Gençliği bir üniversitedir’

Yarışmanın ödül töreninde söz alan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi yarışmada dereceye giren gençleri tebrik etti. Abdullah Terzi konuşmasına şöyle devam etti; “İcmal Gençliği bir üniversitedir. Bugün burada bir kez daha gördük ki, Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in gençliği, İcmal Gençliği her alanda en iyi şekilde yetişmektedir. Yarışmada sorulan sorulara verilen doğru cevaplar, konuya olan hakimiyetin ispatıdır. Bu gençler bu mektepte yetişiyor, kendini geliştiriyor. Allah’ı ve Peygamberi biliyor, Ehl-i Beyt’ini seviyor ve sahip çıkıyor. İcmal Gençlik faaliyetleri ülkemizin her tarafında aralıksız devam ediyor. Bunlar geleceğimizin güvencesi evlatlarımız, onlarla gurur duyuyoruz, gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”