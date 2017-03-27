İcmal gençliğinin coşkulu buluşması

YENİ MESAJ/TRABZON

Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen “3. İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı”na İcmal Gençlik Derneği Trabzon Şubesi ev sahipliği yaptı.

Trabzon’da düzenlenen toplantıya, İcmal Gençliğinin fikir mimarı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, İcmal Gençliği’nin temellerinin atılmasında ve yetişmesinde büyük emekleri olan İcmal anlayışının büyükleri, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok sayıda İcmal genci katıldı. Kapanış konuşmasını yapan İcmal Gençliğinin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş, “İcmal hareketi, ayakları yere sağlam basan, görüşlerini ilmi temeller üzerine bina eden, hukukun dışına zerre çıkmadan faaliyetlerini devam ettiren, Hak rızasını amaçlayan, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir harekettir” dedi.

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş konuşmasının devamında “İcmal Gençliğine çok önemli bir görev düşüyor. İcmal Gençliği ülkemizin birliğinin ve beraberliğinin devamında, gençlerimizin birbirleriyle barıştırılıp kardeş yapılmasında öncü olmak zorundadır” dedi.

Coşkulu buluşma!

Coşkulu buluşmada İcmal Gençlik Derneği Trabzon Şubesi bünyesinde kurulan horon ekibi, kemençe ve horon eşliğinde toplantıya katılanlara görsel bir şölen sundu.

Toplantının öncesinde İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkul’un yaptığı “Sosyal Medya” sunumu dikkatle takip edildi. Günümüzde gençlerin çok yoğun olarak kullandığı sosyal medyanın yanlış kullanımına resimler ve videolar eşliğinde örnekler veren Erkul, sosyal medyanın doğru kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.

İcmal Gençlik toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın coşkulu bir şekilde tek bir ağızdan okunmasıyla başladı. Açılış ve selamlama konuşmasını yapan İcmal Gençlik Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Av. Mustafa Hayri Ergan, daha önce Ankara ve İstanbul’un ev sahipliği yaptığı toplantıların üçüncüsüne Trabzon olarak ev sahipliği yapmaktan ve İcmal Gençliğini Trabzon’da ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici ise “İcmal Gençliği, Yaşayan Köklü Medeniyetin Birikimidir” vurgusunu yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “İcmal Dergisi ilk sayısını 1983 yılının eylül ayında çıkarmıştır. O tarihten bu yana İcmal anlayışı ve İcmal Gençliği ülkemiz açısından çok büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bu boşluk milletimizin birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Birlik ve beraberliğinin sağlanması için gençlerin bilinçli ve inançlı bir şekilde yetişmiş olması gerekmektedir. Yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerimizin milli ve manevi konularda donanımlı hale gelmelerini sağlıyoruz. Bunların yanında yaptığımız sportif faaliyetlerle de gençlerimizin sportif alanda kendilerini geliştirmesini sağlıyoruz” dedi.

‘Gençlik bir hazinedir’

İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı’nda konuşma yapan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, “Gençlik kıymetli bir hazinedir. Gençlikte insanın şahsiyeti gelişir ve oturur. Bu sebeple gençliğin yetişmesinde doğru bir kılavuz çok önemlidir. Hayatın da geri dönüşü olmayan bir yol olduğu düşünülürse, doğru bir kılavuzun gerekliliği daha da çok önem kazanmaktadır. İcmal Gençliği tam da bu noktada Prof. Dr. Haydar Baş Bey gibi her alanda dünyaya yön veren görüşlere sahip, çok değerli bir yol göstericiye sahiptir. Bu özellik İcmal Gençliğini ayrıcalıklı hale getirmektedir ve bu sebeple ülkemizin beklediği gençlik İcmal Gençliğidir” dedi.

‘Müslüman’ın olmazsa olmazı salih amel’

İlahiyatçı Yazar Müslim Karabacak ise “İman ve Salih Amel” konulu bir konuşma yaptı. Karabacak konuşmasında, “Yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’de 53 ayette doğrudan iman ve salih amelden bahsedilmektedir. Ahiret hesabı ve ebedi mutluluk için salih amel Müslüman’ın olmazsa olmazıdır. Salih amel için ise insanları hayırlı işler yapmaya yönlendirecek hakiki dostlara ve doğru bir yol göstericiye ihtiyaç vardır. Bu manada ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, Hak rızasını kazanacağı salih amellere sahip olabilmesi, salih olmayan amellerden de uzak durabilmesi açısından İcmal Gençliği ve İcmal Gençliğinin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Bey çok önemlidir” dedi. Üç kez dünya atıcılık şampiyonu olan emekli asker Nurettin Genç de yaptığı konuşmada “Türk bayrağını üç kez dünyada dalgalandırdım. Bu benim için çok büyük bir gurur. İcmal Gençleri, sizler de ülkemizi dünyada önemli yerlerde teslim etmelisiniz, eminim edeceksiniz de. Çünkü sizler İcmal anlayışının fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş gibi dünyaya yön veren bir öndere sahipsiniz” dedi.

‘İcmal bir nasiptir’

İlahiyatçı Yazar Recep Şahin ve İlahiyatçı Yazar Sabri Terzi ise konuşmalarında Prof. Dr. Haydar Baş ve İcmal anlayışı ile tanışmalarından, İcmal Dergisi’nin büyümesi sırasında yaşadıkları olaylardan ve yapmış oldukları fedakârlıklardan bahsettiler. Şahin ve Terzi, İcmal nesli içinde yer almalarının çok büyük bir lütuf olduğunu ve toplantıyı takip eden gençlerin de icmal Gençliğinin kıymetini bilmeleri gerektiğini belirttiler. Terzi konuşmasında, “İcmal Gençlik, geçmişle geleceği birleştiren bir misyona sahiptir” dedi. İcmal Gençliğinin yetişmesinde çok büyük emeği olan Bilal Karamus da “Prof. Dr. Haydar Baş ile 1981 yılında ticarete başladık. O günden bu yana Sayın Baş iki sözü sürekli söylemektedir: ‘Allah bize hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey nasip etmesin’ ve ‘Allah bize, Allah yolunda kazanıp Allah yolunda harcamayı nasip eylesin.’ Bu anlayışla birlikte hayatına yön veren Sayın Baş’ın yetiştirdiği İcmal Gençlik de hesabını Allah rızası üstüne kuran, kazandığını Allah yolunda harcayan gençliktir” dedi.

‘İcmal Gençliği Türkiye’nin tek kalesi’

İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı’na katılan DİSK Eski Genel Sekreteri Mehmet Dinç toplantıyı takip eden gençleri göstererek, “Karanlık günlerden geçsek de sizleri gördükçe geleceğimiz adına umutlanıyorum. Sizler Türkiye’yi kurtaracak, geleceğimize ışık tutacak gençlersiniz. Yarının tek kalesi sizlersiniz. Ben yetmiş yıldır kendime rehber arıyordum. Sonunda Prof. Dr. Haydar Baş’ı gerçek bir rehber olarak buldum. Sizler çok şanslısınız ki genç yaşlarınızda böyle büyük bir rehbere sahipsiniz. Gençler, Sayın Baş gibi bir değerin kıymetini çok iyi bilin” dedi.

‘Tohum şimdi çınar oldu’

İcmal Gençliği’ne verdiği maddi ve manevi destek ile gençler arasında çok önemli bir yere sahip olan Dr. Abdullah Terzi ise “Prof. Dr. Haydar Baş hayatı boyunca toplumda ayrıştırıcı değil barıştırıcı bir rol üstlendi, üstlenmeye de devam etmektedir. Sayın Baş’ı örnek alan İcmal Genci de aynı anlayışa sahiptir. Gençliğimizin barıştırıcı ve birleştirici gücü İcmal Gençliktir” dedi. İcmal Dergisinden önceki ilk adım olan ve İcmal anlayışının temelinin atıldığı Belge1 adlı derginin 1983 yılı Ağustos sayısındaki Prof. Dr. Haydar Baş’a ait başyazıyı okuyan Terzi, “O gün Prof. Dr. Haydar Baş tarafından atılan tohum bugün kocaman bir çınar haline geldi. Bu çınarın adı da İcmal Gençliktir” dedi. Araştırmacı Yazar Selim Kotil ise toplantıdaki konuşmasında, “İcmal ile ilk tanıştığımda bir elin parmakları kadardık. Şükürler olsun geldiğimiz noktada yüz binlerce insan İcmal Gençlik potasında yoğrulmuş durumda, vatanına ve milletine hizmet etmektedir. İcmal Gençliği ile inşallah ülkemiz ihtiyacı olan gençliğe kavuşmuş olacak. Bu sebeple, gençleri maddi ve manevi her alanda ilmek ilmek işleyerek, İcmal Gençliğinin yetişmesinde öncü olan Prof. Dr. Haydar Baş’a şükranlarımı sunuyorum” dedi. İcmal Gençlik Türkiye Toplantısı, genel merkez ve şube yönetimlerinin Prof. Dr. Haydar Baş’a hediye takdim etmelerinin ve hatıra fotoğrafı çekilmelerinin ardından sona erdi.