İcmal Gençlik Atatürk'ü anlattı

ÜNAL M. KURTOĞLU / ANKARA

İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Tatili Eğitim Programı, İcmal Gençlerinin coşkulu katılımlarıyla süratle devam ediyor. Program çerçevesinde esnafları, büroları ve iş yerlerini de ziyaret eden İcmal Gençlik; Prof. Dr. Haydar Baş'ın yazdığı “Hoş Geldin Atatürk” eserini, “Milli Ekonomi Modeli” tezi ve beraberindeki eserleri her yerde tanıttı ve halka Atatürk’ü anlattı.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın eserlerini inceleyen esnaf ve iş adamları İcmal Gençlerine minnettar olduklarını, bu aziz vatanın böylesi gençlere emanet olduğunu belirterek İcmal Gençlerinin üstadı Prof. Dr. Haydar Baş'a da selam ve sevgi dileklerinin iletilmesini rica etti. Gün sonunda derslere geçen İcmal Gençleri; Program bünyesinde eğitim seminerleri veren Dr. Abdullah Terzi'nin; “İmanın Şartları ve Namaz İbadeti” konulu seminerine katıldı.

Terzi, seminerde İcmal Gençlerine imanın şartlarını ve namaz ibadetinin önemini anlattı. Eğitim Programı bünyesinde ders veren bir diğer seminerci Av. Lütfullah Önder oldu. Önder, “Yaradılış Gayesi ve Allah’ın Kulluktan Muradı” konusunda gençlere sunum yaptı. Seminer dersleri sonrasında İlahiyatçı-Yazar Lütfi Doğan’ın Kur’an dersine giren İcmal Gençleri; Kur’an tecvidi, kıraat, imamlık ve müezzinlik konularında eğitim alarak Namaz Sureleri üzerinde de tecvid çalışmaları yaptı. Lütfi Doğan, Kur’ân-ı Kerîm okumanın sadece belirli zamanlarla sınırlı kalmaması gerektiğini de söyledi.

Günü İlahi dersi ile tamamlayan İcmal Gençleri, Dr. Ramazan Baldemir eşliğinde Türk Tasavvuf Müziği’nde de önemli yer edinen İlahilerin icra makamlarını dinleyerek ilahileri söylemeyi, doğru makamdan vurguları yapmayı öğrendiler. İlahilerin dinimizdeki yeri ve önemi hakkında açıklama yapan Dr. Ramazan Baldemir şunları kaydetti: “İlahi türü gerek manası gerekse söyleyiş makamı olarak çok önemli bir yerdedir.

Yunus Emre’nin, Kaygusuz Abdal’ın, Seyyid Nesimi’nin, Pir Sultan Abdülkadir Geylani’nin ilahileri gibi daha birçok tasavvuf ereninin ilahileri zikir meclislerinde söylenmektedir. İlahi gönülden söylenmelidir değerli gençler. Anlamının ne olduğunu düşünerek, gönüllere hitap ederek söylenmelidir, bu bakımdan ilahiler de tıpkı zikir gibi bizlere Allah’ı hatırlatır.”

