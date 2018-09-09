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İdlib'de ateş kesilmedi

Rusya ve Esad yönetimine ait savaş uçaklarının İdlib ve Hama illerindeki Türkiye yanlısı askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sürüyor

09 Eylül 2018 Pazar 16:17
İdlib'de ateş kesilmedi

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimlerindeki Hama illerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti. Rusya ve Esad yönetimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İdlib'in güneyindeki Habit beldesi, Tel Aas ile Abidin köyü Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki Türkiye yanlısı askeri muhaliflerin ve Esad karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırı düzenledi. 

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait savaş uçakları ve Hama'dan kalkan Esad rejimine bağlı helikopterler, Hama ve İdlib'in güneyindeki bölgeye ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi" ifadesini kullandı.

Harekât yeni başlamadı

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye yanlısı askeri muhalifler ve Esad yönetimi karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında 'gerginliği azaltma bölgesi' ilan edilmesine karşın Esad yönetimi ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
 

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