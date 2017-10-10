İdlib'de risk büyük! PKK/PYD sırtımızdan vurabilir

Suriye'deki en stratejik noktalardan biri olan İdlib'in terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları bölgeye intikali gerçekleşti. Uzmanlara göre İdlib operasyonu, Türkiye'nin El Bab'a gerçekleştirdiği operasyondan daha zorlu olacak. Çünkü bölgede yaklaşık 40 bin kişilik silahlı gruplar var.

Ve bunların hangisi dost hangisi düşman tam olarak teşhis edilemiyor. Üstelik bugün dost saydığınız gruplar bir anda karşınıza düşman olarak dikilebiliyor. İdlib bölgesi diğer yerlerden ayrı ve daha da karmaşık. İdlib diğer kentlere göre daha büyük, daha kalabalık, daha çok silahlı grubu barındırıyor ve gruplar arasındaki dengeler daha hassas.

Bu nedenle çatışmasızlık sürecini hayata geçireceğiz derken yeni bir çatışmanın ortaya çıkması mümkün. Bu gerçekler ışığında İdlib büyük bir risk barındırıyor. Uzmanlara göre; TSK ile El Nusra bağlantılı gruplar arasında çatışma çıkarılabilir.

Çatışma riskinin büyüklüğünü tespit eden Türkiye, bölgeye bordo bereli komando birlikleriyle intikal gerçekleştirdi.

PYD sırtımızdan vurabilir

Terör örgütü PKK/PYD, çok uzun bir zamandır, Kobani ve Cizire kantonlarını, Afrin’e bağlayacak kalıcı koridor kurmak için çalışıyor.

Bu nedenle İdlib, PYD açısından da önemli. Dolayısıyla PYD Türkiye'nin İdlib'deki işini zorlaştırmak için her türlü girişimde bulunabilir. Bu bağlamda Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Telabyad’dan önceki gün Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeye angajman kuralları kapsamında karşılık verdi. Uzmanlar, PYD'nin kontrolündeki sınır hatlarından Türk karakollarına saldırı olabileceğini düşünüyor.

'Sonuna kadar İdlib'deyiz'

TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali ile ilgili olarak dün değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" dedi.

Bakan Canikli, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.