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'İdlib'de Rusya ile müttefikiz'

AK Parti’nin 26’ncısını gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısında önemli mesajlar veren Başbakan Binali Yıldırım, "İdlib’te güvenliği sağlayacağız, Rusya ile ittifak yapacağız” dedi

08 Ekim 2017 Pazar 16:37
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'İdlib'de Rusya ile müttefikiz'

AK Parti’nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Başbakan Binali Yıldırım, dün sabah saatlerinde kabine üyelerinin de bulunduğu sahneden partililere seslendi.

Yıldırım’ın basına kapalı gerçekleşen toplantıda birlik mesajı verdiği belirtilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ardından yaşananlara değindiği öğrenildi. Yıldırım’ın, FETÖ’cülerin adalet önünde tek tek hesap verdiği, terör örgütleriyle mücadelede milletten güç alındığına işaret ettiği kaydedildi.

Yıldırım’ın, terör örgütleriyle mücadele ederken mağduriyetlerin önüne de geçmeye çalıştıklarını, OHAL inceleme komisyonunun göreve başladığını ve dünyada Türkiye gibi birden fazla terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülkenin olmadığını kaydettiği belirtildi.

Terörle mücadelede milletin desteği dışında iki önemli unsurun olduğunu belirten Yıldırım’ın, birincisi ‘ilk kez ülkemizde bütün güvenlik birimleri bir arada ve uyum içinde çalışması’, ikincisinin ise ‘bölücü terör örgütü PKK’nın neredeyse kurutma aşamasına gelmesi’ olduğunu ifade ettiği belirtildi.

İdlib operasyonu da gündemdeydi

Başbakan Binali Yıldırım’ın partililere ulaştırma, dış politika, ekonomi, AB ilişkileri, Kuzey Irak referandumu, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar konusunda da bilgi verdiği kaydedildi. Yıldırım’ın İdlib konusunda da önemli mesajlar verdiği öğrenilirken, ‘bölgede çatışmasızlık’ için verilen mücadeleye dikkat çektiği belirtildi. Yıldırım, “İdlib’te güvenliği sağlayacağız,  Rusya ile ittifak yapacağız" dedi. Kampın ikinci günü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

Haber Merkezi

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AK Parti KampıBinali YıldırımBaşbakanRusya MüttefikimizRusyaSuriyeIdlib
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