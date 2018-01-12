İdlib'de savaş şiddetleniyor

Bölgede şiddetli çatışmalara sahne olan yer, Ebu Zuhur askeri havaalanı çevresi.

Ordu güçlerinin günlerdir muhaliflerden almak için uğraştığı havaalanı etrafında silah sesleri kesilmiyor.

Suriye ordusunun terörist grupları İdlib'den silmek üzere saldırıya geçmesi ve Rusya'nın kullandığı Hmeymim üssündeki uçaklara insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı, Suriye'de bir anda gerilimi artırdı. Rusya, fotoğraflarını yayınladığı insansız hava araçlarının kaynağını bulmaya çalışıyor.

Suçlanan ülke Ukrayna, Moskova'nın açıklamalarını reddetti. Türkiye, saldırılar sürerse muhaliflerin elindeki en büyük kent olan İdlib'den Türkiye'ye bir toplu göç dalgasından endişe ediyor.

HABER MERKEZİ