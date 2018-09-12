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'İdlib'de sorumluluk Türkiye'nin üzerinde'

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib’in Türkiye’nin sorumluluk alanı olduğunu ve muhaliflerle teröristlerin birbirlerinden ayrılması için sorumluluk taşıdığını açıkladı

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:05
'İdlib'de sorumluluk Türkiye'nin üzerinde'

Rusya Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib’in Türkiye’nin sorumluluk alanı olduğunu ve muhaliflerle teröristlerin birbirlerinden ayrılması için sorumluluk taşıdığını açıkladı. Cenevre’de BM binasında Astana sürecinin 3 garantör ülkeleri yetkilileri ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılımıyla gerçekleşen Suriye görüşmeleri sona erdi.

Görüşmelerde ele alınan kilit konular arasında İdlib’deki durum ve Suriye anayasa komisyonunun oluşturulması yer aldı. Görüşmelerin sona ermesinden sonra açıklama yapan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev şunları söyledi: “1.5 yıl önce varılan anlaşmaya göre İdlib Türkiye’nin sorumluluk alanıdır ve muhalif birlikleri teröristlerden ayırmak onların sorumluluğudur.

Bu grupların ayrılması gerek. Herkes onların harekette olduğunu biliyor. Bazıları sivil halkı canlı kalkan olarak kullanıyorlar ve bu çok ciddi sorun oluşturuyor. Fakat ben askeri birimlerimizin sivil halk arasındaki ölü sayısını azaltmayı başaracak mekanizmayı bulacak kadar bilge olduklarını düşünüyorum.” HABER MERKEZİ

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