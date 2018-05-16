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İETT'den ramazana özel hatlar

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam edecek

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:55
İETT'den ramazana özel hatlar

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam edecek.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan ramazan hatları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek. 

Anahtar Kelimeler:
İETTRamazanHatAraçUlaşım
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