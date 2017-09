İğneyle adeta kuyu kazıyor

Kaymaz,çocukluğundan beri yaptığı iğne oyasının her yörede farklı ismi olduğunu, ilçede ise "Tavşanlı çitisi" olarak adlandırıldığını söyledi. İğne oyasını kendisine has yöntemlerle geliştirmeye çalıştığını anlatan Kaymaz, "Bu sanatı çocukluğumda annemden öğrendim ve bugüne kadar sürdürdüm. İpekli oyaların işlenmesi iğneyle kuyu kazmak misali, büyük emekle uzun zaman alıyor. Ama anadan kıza geçen yüzyıllık işlemeler hala aynı güzellikte duruyor. O yüzden oyalarımda sürekli ipeği tercih ediyorum." diye konuştu. Kaymaz, ilçenin geleneksel kıyafetlerini tamamlayan, yazmaların kenarına işlenen, "çiti" olarak adlandırılan çiçek ve dal motiflerinden yapılan Tavşanlı oylarının, diğer yörelerdeki ürünlerden farklı özellikleri bulunduğunu belirtti.Her yazmaya yaklaşık 100 çiçek işlendiğini bildiren Kaymaz, şöyle devam etti: "Bu çiçeklerde tel, tohum, at kılı gibi malzemeler de kullanıyorum. Yaptığım çalışmalar farklı bir iğne tekniğiyle, günler süren bir emekle ortaya çıkıyor. Hemen hemen her ev kadını bazen kendisi için bazen de satmak için oya yapıyor. Çiçeklerin en güzelini başımıza taç yapmak için birbirimizle yarışıyoruz " AA