İhracat düştü ithalat ve açık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 12 milyar 127 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 1.6 artarak 15 milyar 820 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 3 milyar 211 milyon dolardan yüzde 15 artışla 3 milyar 693 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 79.4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76.7'ye düştü.

Yılın 2 ayında Türkiye'nin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 23 milyar 387 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 8.2 artışla 31 milyar 406 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 12.7 artışla, 8 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

AB'ye ihracat yüzde 3.2 geriledi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azalarak 5 milyar 539 milyon dolar oldu. Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 46.3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 45.7 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.2 azaldı ve 5 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya, 1 milyar 119 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 938 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 725 milyon dolarla Irak ve 702 milyon dolarla İngiltere takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 643 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 439 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 304 milyon dolarla Rusya ve 767 milyon dolarla Fransa izledi.

Enerji ithalatı arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42.8 artarak 2 milyar 890 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 artarak 15 milyar 820 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 2 milyar 890 milyon dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Şubatta ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 düşüşle 1 milyon 726 bin ton oldu.

Geçen yıl şubatta toplam 2 milyar 23 milyon 859 bin dolarlık enerji ithalatı yapılmıştı.



