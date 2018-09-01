İhracatı otomotiv sırtladı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağustos ayı ihracat rakamlarını, Ticaret Bakanlığı ise resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. TİM verilerine göre, Ağustos ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 9 günlük bayram tatiline rağmen, ihracat güçlü performans ortaya koydu. Bayram tatili nedeniyle kaybedilen 4 iş günü Ağustos ayında ihracatın yaklaşık 2.5 milyar dolar daha düşük gerçekleşmesine sebep oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Bayram tatili 9 gün olmasaydı ihracatımızda yüzde 10’un üzerinde bir artış görecektik. Ağustos ayında eksik iş günü sebebi ile yaşadığımız kaybı Eylül ayında telafi edeceğiz.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da çift haneli ihracat artışı öngörüyoruz” dedi. Yılbaşından bu yana ihracat ise yüzde 5.3 artış ile 108.7 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat da yüzde 6.5 artışla 162.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü yine lider

Ağustos ayında sektörel bazda en fazla ihracatı, 1.6 milyar dolar ile yine otomotiv sektörü yaptı. Otomotiv sektörünü, 1.4 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 177 ile Mücevher, yüzde 43 ile Çelik, yüzde 10.2 ile Yaş Meyve Sebze sektörleri oldu.

İhracat pazarlarına bakıldığında; Ağustos ayında 219 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkelerden 96’sına ihracatta artış yaşandı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve İspanya oldu. Ağustos ayı içerisinde Rusya’ya ihracat yüzde 16 artışla 273 milyon dolara ulaştı.

AB’deki performansımız daha da artacak

Ülke gruplarında ise AB her zaman olduğu gibi lider. AB’ye ihracat Ağustos’ta yüzde 6.1 azalarak 5.6 milyar dolar oldu. Bu durumun tek sebebinin eksik olan 4 iş günü olduğunu dile getiren TİM Başkanı Gülle, AB’nin ihracattaki payının yüzde 45.5 seviyesinde olduğunu söyledi. Gülle, “Özellikle geçtiğimiz günlerde dört bakanımızın ortak yaptığı Reform Eylem Grubu toplantısı, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde daha yakın temasların olacağı, ortak çalışmaların artacağı bir döneme gireceğimizin işaretçisi.

Özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin tekrar başlatılması süreci, bizleri yakından ilgilendiriyor. AB’ye vize serbestisine yönelik çalışmalar da iş dünyamızın hassasiyetle izlediği önemli bir konu. İnşallah Hükümetimizin attığı adımlarla, yakın zamanda bu konularda ciddi ilerlemeler sağlayacak ve ilişkilerimizi hiç olmadığı kadar yukarı seviyelere taşıyacağız” açıklaması yaptı.

İran ve Irak'a ihracat geriledi

TİM istatistikleri incelendiğinde son dönemde sıkıntılar yaşanan bazı pazarda 1 Ocak-31 Ağustos 2018 döneminde ihracattaki gerileme dikkat çekiyor. Bu bağlamda Irak’a ihracat 1 Ocak - 31 Ağustos 2018 döneminde yüzde 17.5 azalarak, 974 milyon dolar geriledi. İhracatta büyük gerileme yaşayan bir diğer pazar ise İran oldu. İran’a ihracat bu yılın 8 aylık döneminde döneminde yüzde 19 azalarak, 391 milyon dolar düştü.

Aynı dönemde Libya’ya ihracat 333 milyon dolar, Mısır’a 492 milyon dolar, Rusya’ya 665 milyon dolar, Suriye’ye 84 milyon dolar ve Ukrayna’ya ise 74 milyon dolar yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 58 azaldı

Öte yandan Ticaret Bakanlığı resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında ihracat 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu. Aynı ayda ithalat ise yüzde 22.38 düşüşle 14 milyar 875 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 15.88 azalarak, 27 milyar 264 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 57.95 düşüşle 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Ağustos 2017'de yüzde 69.1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88.3 olarak kaydedildi. Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya takip etti.

