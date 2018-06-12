İhracatın şampiyonu Ford

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 16 yıldır yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasının 2017 yılı sonuçları, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla açıklandı.

TİM verilerine göre, 2017 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan oldu. Listede ikinci sırayı 2016 yılına göre 5 basamak birden yükselerek 4 milyar 443 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Toyota, üçüncü sırayı ise 3 milyar 209 milyon dolarlık ihracatla Tofaş aldı. Oyak-Renault 3 milyar 183 milyon dolarla 4. olurken, TÜPRAŞ 2.7 milyar dolarla 5., Kibar Dış Ticaret 2.5 milyar dolarla 6., Vestel 2.1 milyar dolarla 7., Arçelik 1.8 milyar dolarla 8. sırada yer aldı. İlk 10'da Koç Grubu'ndan 4 şirket (Ford, Tofaş, TÜPRAŞ, Arçelik) yer aldı.

İlk 1000'in ihracatı 92.3 milyar dolar

TİM İlk 1000 İhracatçı Firma verilerine göre, firmaların geçen yılki toplam ihracat rakamı 2016 yılına göre yüzde 13.4 oranında artarak 92.3 milyar dolara çıkarken, bu şirketlerin toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 58.8 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50.3’üne ilk 500 firma, yüzde 8.5’ine de ikinci 500 firma imza attı. Geriye kalan 70 bin firma da toplamın yüzde 41.2’sini gerçekleştirdi. Öte yandan 436 firmanın ihracatı 25 ile 50 milyon dolar arasında kalırken, sadece 10 firma 1 milyar dolar ihracat barajını aşabildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin potansiyelinin göz önüne alındığında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısını yeterli görmediklerini söyledi. Büyükekşi, “2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Bu hedefe ulaşmak için daha yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi.

İhracat büyümeyi tahrik etti

Büyükekşi, “Bu yıl her ay, rekor ihracat açıkladık. Mart ayında tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet rekorumuzu kırmış olacağız” değerlendirmesi yaptı. İhracatta yakalanan başarının Türkiye’nin büyüme rakamlarına da yansıyacağını belirten Büyükekşi “Açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarında ülkemiz ekonomisi yüzde 7.4 ile büyümede yine dünyada üst sıralarda yer aldı” dedi.

Otomotiv açık ara lider

İlk 1000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında, otomotiv sektörü yüzde 27.2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Sektör, 2017’de 28 milyar 535 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu ihracatın yüzde 88’lik kısmı ilk 1000 içerisinde yer alan otomotiv ihracatçıları tarafından gerçekleştirildi. İkinci büyük sektör olan hazır giyim ve konfeksiyonun ise ilk 1000 içerisindeki payı yüzde 9.7 olurken, çelik sektörünün payı yüzde 9.5 olarak gerçekleşti. Kimyevi maddeler ve tekstil sektörlerinde ihracat daha çok tabana yayılırken, otomotiv ve çelik gibi sektörlerde ihracat daha çok büyük firmalar tarafından yapılıyor. Öte yandan Şişecam, 148 ülke ile ‘en fazla ülkeye ihracat yapan’ şirketimiz oldu.



Dünya ticaretindeki payımız artıyor

TİM Başkanı Büyükekşi, geçen yıl ihracatçıların çok çalıştığını ve dünya ortalamasının üzerinde bir ihracat artışına imza attığını söyledi. Büyükekşi, “Şüphesiz ki, bu başarıya en büyük katkıyı ilk 1000’e giren ihracatçı firmalarımız sağladı” dedi. 2017 yılı sonunda, 2018’in ‘Rekorlar Yılı’ olacağını söylediklerini hatırlatan Büyükekşi, bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamlarının bu sözü doğrular nitelikte olduğunu kaydetti. Büyükekşi şöyle devam etti: “Bu dönemde her ay, aylık bazda rekor ihracat açıkladık. Mart ayında ise tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet rekorunu kırmış olacağız. Küresel dalgalanmaların 2016’da son bulmasıyla birlikte, artış dünya ticareti de tekrar yükselişe geçti. Türkiye olarak biz de bu artışın çok daha üzerinde bir ihracat artışı yakalamalıyız. 2023 hedeflerimize giden yolda 2018 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. 2017 yılında ihracatımızın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0.9 ile rekor düzeye çıkmıştı. 2018’de inşallah bu oran daha da yukarı çıkacak ve bir başka rekora imza atacağız.” Büyükekşi, ihracatı artırmanın yolunun yüksek teknolojiden geçtiğine işaret ederek, “Yeni dönemde elektrikli otomobiller, savunma sanayi, medikal ürünler, yenilenebilir enerji ürünleri, kimyevi maddeler ülkelerin ihracatında büyük rol oynayacak. Türkiye açısından cari açığın panzehiri ihracat ve turizmdir” dedi.

Öztiryaki de aday

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek olan TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Öztiryaki, "Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim olarak çok başarılı projelerin altına imza attık. Koyduğumuz hedefler takdir edildi ve hükümet programına alındı. Bütün ihracatçı birlikleriyle uyum içerisinde çalışmak için yola çıkıyorum” dedi. Bu arada Mehmet Büyükekşi, 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırma raporunu Tahsin Öztiryaki için imzaladı. TİM başkanlığı için Oğuz Satıcı ile İsmail Gülle de adaylığını ilan etmişti.

