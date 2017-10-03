İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 116’sı daha önce ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda toplam 82 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 116’sı daha önce kurumdan ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeli 121 kişi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şubelerince düzenlenen operasyonlarla toplam 82 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde 44 şüpheli yakalandı

Bu arada Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen bir başka FETÖ'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen 44 şüpheli yakalandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve Trabzon illerinde ByLock kullandığı tespit edilen ve aralarında FETÖ/PDY'ye ait iş yerlerinde çalışan öğretmen, avukat, kamu görevlisi ve serbest meslek mensubu 57 şüpheli için operasyon düzenledi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri operasyonda 44 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Antalya’ya getirilirken, 13 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

HABER MERKEZİ

