İki boğazın enerjisi iki Türkiye’ye yeter

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Başkanı ve enerji uzmanı Fuat Şengül partisinin enerji politikasını anlattı. Şengül, "Milli Ekonomi Modeli'nde yer alan projelerin her birinin arkasında klasörlerce dosya var.

Bu projeler bugün aklımıza gelip de söylenmiş değil. Bu kitabın arkasında dağlarca araştırma var" dedi. BTP'nin elektrik politikasını da anlatan Fuat Şengül, "Genel Başkanımız iktidarımızın 18. ayından sonra elektriği bedava yapacağım demişti. Biz bunu hamaset olsun diye söylemedik. Genel başkanımızın ortaya koyduğu senyoraj gelirlerimizi, kaynaklarımızı milletin lehine kullanarak yapacağımızı anlattık" dedi.

‘Devlet 2 cente mal edip 10 cente satıyor’

"Türkiye'de geçen yıl 280 milyar kilovat saat elektrik kullanılmış. Bunun yüzde 22'si evlerde kullanıldı" diyen Şengül şöyle devam etti: "Bugün devlet enerjiyi 2 cente mal ediyor ama vatandaşa 12 cente satıyor. Arada 10 sent var. Peki, bu para nereye gidiyor? Elektrik tüketimi adı altında vatandaştan milyarlarca para toplanıyor bu para nereye gidiyor? Herkesin bu sorgulamayı yapması lazım." "Biz vatandaşın evinde kullandığı elektrikten hiç para almasaydık toplam 1.2 milyar dolar gelirden mahrum olacaktı devlet" diyen BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül, "Peki bu parayı nereden bulacaktık" sorusunu sordu ve şu cevabı verdi: "Rüzgar, güneş, kömür, hidroelektrik santralleri vs. herkesin bildiğini bir tarafa bırakıyorum ve akıntı enerjisi diyorum. 2015 seçimlerinden önce genel başkanımızla İstanbul Boğazı’nda inceleme yaptık ve Türkiye'de ilk kez akıntı enerjisinden bahsettik. Türkiye'de bütün yenilenebilir enerji kaynaklarını Prof. Dr. Haydar Baş gündeme getirmiştir. Akıntı enerjisini de ilk defa genel başkanımız gündeme getirdi. Burada söylediklerimizin hepsi iktidara geldikten hemen sonra ertesi gün hayata geçirilecek şekilde alt yapısı hazırlanmış projeler."

Su türbinleriyle akıntı enerjisi

İstanbul ve Çanakkale boğazları için daha önce hiç kimsenin gündemine gelmeyen akıntı enerjisi projesi hazırladıklarını da ifade eden Şengül, "Akıntı enerjisi ise ile ilgili bir proje yaptık. Her 160 metrede bir su altı tribünleri koyacağımızı, boğazlara toplam 14 bin adet tribün koyacağımızı ve buradan elde edeceğimiz elektrikle beraber de Türkiye'deki tüm evsel tüketimin tamamının iki katını karşılayacağımızı verisel olarak ortaya koyduk.

Bunun prototipleri de hazırlandı. Biz devlet değiliz, elimizde devletin imkânları da yok ama genel başkanımızın çok iyi yetişmiş bir ekibi var. Bunların öz verili çalışmalarıyla bu projeler hazırlandı. Elimizde TÜBİTAK'ın imkânları olsa belki bunları çok daha ötesinde projeleri çok daha kısa zamanda hazırlarız. Bunları hiçbir devlet kurumundan destek almadan kendi imkânlarımızla yaptık. Düşünün bir de iktidardayız ve devlet imkânlarıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Böyle bir durumda sadece Türkiye değil bütün İslam ülkeleri ve emperyalizmin altında ezilen bütün milletler de abat olur" dedi.