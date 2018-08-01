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'İki canımız vardı, ikisini de feda ettik'

Hakkari'deki terör saldırısında eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda etttik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin" dedi

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:52
'İki canımız vardı, ikisini de feda ettik'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin." dedi.

Eşinin ailesinin Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisini ziyarete geldiğini, iki saat yanında kaldıklarını, üst bölgesinden ayrıldıktan 15 dakika sonra patlamanın meydana geldiğini anlattı.

"Vatan sağolsun" diyen Karakaya, şunları söyledi:

"Diyecek fazla bir şeyimiz yok. İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Biz bebek katili değiliz ama çocuğumun ve eşimin kanını yerde bırakmayacağız." Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını dile getirerek, "Milli Savunma Bakanımızın da öyle.

Gereken şeyleri yapacağız. Devletimiz çok büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Eşim de bu devletin, bayrağımızın altında şehit olduysa ne güzel, ne mutlu bana. En yüksek mertebede şu anda.

Çocuğum daha bebekti ama yapacak bir şey yok, doyamadım. Vatana feda olsun." ifadesini kullandı.

Doğum günü sürprizi şehadetle bitti

Bu arada Astsubay eşini ziyaretten dönerken, PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan anne ve bebeğiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Nurcan Karakaya’nın üs bölgesine astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu.

Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi. Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu.

Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi.

Eşinin doğum gününü kutladıktan sonra evine dönmek üzere otomobiliyle üs bölgeden ayrılan Karakaya’nın aracının nokta hedefle patlatılması ise yetkililer tarafından araştırılıyor.

HABER MERKEZİ

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