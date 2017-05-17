İki generalden Almanya'ya iltica talebi

Bild gazetesi, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine dahil oldukları düşünülen iki Türk general olduğunu yazdı. Haberde, Türk generallerin sığınma başvurusunun ilk değerlendirmesinin ardından Giessen bölgesindeki geçici yerleşim bölgelerine gönderileceği ifade edildi.

Almanya'nın kısa süre önce 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeye sığınma başvusunda bulunan Türk subaylarından bir kısmına sığınma hakkı temin etmesi, Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.



Türkiye, İncirlik Hava Üssü'nde bulunan yaklaşık 260 Alman askerini ziyaret etmek isteyen Alman vekillerin talebine olumsuz karşılık vermişti.

HABER MERKEZİ