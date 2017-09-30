Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018

İki mühendisin başarısı

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede ürettikleri akıllı saati, dünyanın dört bir yanına satıyor.

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:28
9 Okunma
İki mühendisin başarısı

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede ürettikleri akıllı saati, dünyanın dört bir yanına satıyor. Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, büyük bir firmada baş mühendis olarak çalışırken işten ayrılıp Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere "Argex" adında firma kurdu. Gaziantep Teknokent'e çalışmalarını sürüderen mühendisler, 3 ayda hayata geçirdikleri akıllı saat projesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı.

Özellikle çocukların ve gençlerin elektronik ve programlama öğrenmelerini ve bunu geliştirmelerini hedefleyen "watchX" adlı saate en çok ilgiyi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD gibi ülkeler gösteriyor.

Firmanın ortaklarından Tülü, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, elektrik, elektronik mühendisliği alanında da yüksek lisansının devam ettiğini belirterek, arkadaşı tasarım mühendisi Enes Çaldır ile çalıştıkları iş yerinden ayrılarak "Argex" adlı firmayı kurduklarını söyledi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Iki MühendisBaşarıGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim