İki mühendisin başarısı

Gaziantep Teknokent'te 2 mühendis, 3 ay gibi kısa sürede ürettikleri akıllı saati, dünyanın dört bir yanına satıyor. Mustafa Tülü ve Enes Çaldır, büyük bir firmada baş mühendis olarak çalışırken işten ayrılıp Ar-Ge çalışmaları yapmak üzere "Argex" adında firma kurdu. Gaziantep Teknokent'e çalışmalarını sürüderen mühendisler, 3 ayda hayata geçirdikleri akıllı saat projesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaya başladı.



Özellikle çocukların ve gençlerin elektronik ve programlama öğrenmelerini ve bunu geliştirmelerini hedefleyen "watchX" adlı saate en çok ilgiyi dünyaca ünlü teknoloji firmalarının bulunduğu Japonya ve ABD gibi ülkeler gösteriyor.



Firmanın ortaklarından Tülü, Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, elektrik, elektronik mühendisliği alanında da yüksek lisansının devam ettiğini belirterek, arkadaşı tasarım mühendisi Enes Çaldır ile çalıştıkları iş yerinden ayrılarak "Argex" adlı firmayı kurduklarını söyledi.

AA