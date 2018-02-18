İki şehdimizi daha vatanın bağrına uğurladık

Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenaze töreni memleketi Samsun’un Havza ilçesinde Kevser Camii’nde düzenledi.

Şehidin babası Mustafa Şahin, annesi Reyhan Şahin, eşi Kadriye Şahin ve kardeşleri gözyaşları ile şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin’i son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Hakkari’de terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker de Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker için Akşemsettin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine şehidin ailesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve binlerce kişi katıldı. Ekonomi Bakanı Zeybekci, törende şehidin annesi Fatma Eker’e başsağlığı diledi.

Öğle namazını müteakip Müftü Ahmet Akın’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mustafa Eker’in cenazesi merkeze bağlı Kalehisar köyünde toprağa verildi. Şehidin naşı cenaze aracına alınırken vatandaşlar “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.

Hakkari'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından cumartesi günü Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak'ın kuzey uzanımında bir askerin şehit olduğu bölgede, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.