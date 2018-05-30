Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103869
ALTIN
187.816
DOLAR
4.4730
STERLİN
5.9580
EURO
5.2167

İkinci sel 1 cana mal oldu

Başkent'te 1 ay içerisinde yaşanan ikinci sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel mağduru vatandaşlar, yaşanan felaketin dere ıslah çalışması yapılmamasından kaynaklandığını belirtti

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:41
İkinci sel 1 cana mal oldu

HABER MERKEZİ

Başkent Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde bir kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin yaraları silinmeye çalışılıyor. Bala'da salı öğleden sonra etkili olan yağış sonrası dere yatağının taşması ile sular altında kalan Yöreli Mahallesi'nde hasar tespit ve oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Ev ve ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet Müdürlüğü ekiplerince, sel sonrası oluşan yoğun çamurun kaldırılması ve iş makineleri ile yolların açılmasına çalışılıyor.

Vatandaş, kalıcı önlem alınmasını istiyor

Mahalle sakinleri, bölgede sık sık su baskını yaşadıklarını belirterek, çok sayıda hayvanlarının telef olduğunu, ekinlerinin zarar gördüğünü ve evlerinin duvarlarının yıkıldığını anlattı. Derede ıslah çalışması yapılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı önlemler alınmasını beklediklerini söyledi. Bala Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan da mahalleye gelerek, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Kaplan, bir gün önce de bölgeye dolu yağdığını hatırlatarak, mahallede muhtarla birlikte inceleme yaptıklarını, bölgeden ayrılmasından sonra sel felaketinin yaşandığını öğrendiğini belirtti. Yaşanan talihsiz olaydan üzüntü duyduklarını vurgulayan Kaplan, bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını, belediye olarak gece yarısından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ekili bulunan tarım alanlarının bazı bölgelerde yüzde 60, bazı bölgelerde ise yüzde 100 oranında zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu bildirdi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, sel felaketine neden olan derede de DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri ile inceleme yaptı. Derede taşkınların önüne geçilmesi için ıslah çalışması yapılacağını belirten yetkililer, gerekirse dere yatağının değiştirilebileceğini ifade etti. Öte yandan sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Naciye Çalışkan'ın evi kullanılamaz hale gelirken, Çalışkan için bir yakınına ait evin önünde taziye çadırı kuruldu.
Öte yandan 5 Mayıs'ta da Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak yağış sele neden olmuş, 6 kişi de yaralanmıştı. Selde 10 konut, 61 iş yeri ve 100'ün üzerinde otomobil zarar görmüştü.

Anahtar Kelimeler:
SelBala
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de mesai çok ücret ise az
Türkiye'de mesai çok ücret ise az
Moody's'den kötü haber
Moody's'den kötü haber
Vize muafiyeti için AB'den heyet geliyor
Vize muafiyeti için AB'den heyet geliyor
Yıldız Holding bilimin yanında
Yıldız Holding bilimin yanında
Şehit Kolcu toprağa verildi
Şehit Kolcu toprağa verildi
Milli Ekonomi Modeli geleceğin modeli
Milli Ekonomi Modeli geleceğin modeli
Türkiye'nin aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir
Türkiye'nin aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir
Nardalı: Ekonominin anahtarı Haydar Baş'ın elinde
Nardalı: Ekonominin anahtarı Haydar Baş'ın elinde
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Kesin aday listeleri ilan ediliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim