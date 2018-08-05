İkramla başladı dondurmacı oldu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Emine Özer'in, misafirlerine ikram etmek için yapımına başladığı dondurma, geçim kaynağı oldu. Emine Özer, Kemaliye ilçesi Dutluca köyüne geldiği yıllarda eşi Fikret Özer'in hazırladığı malzemeyi keçi sütü ile karıştırıp yaptığı dondurmayı önce komşularına ikram etti.

Çevreden gelen talep üzerine işi büyütme kararı alıp köy yakınındaki Erzincan-Malatya karayolunda pastane açan Özer, yakınındaki bir alanda beslediği keçilerinden elde ettiği süt ile dondurma yaparak geçimini sağlayan Özer, sabah erken saatlerde keçilerin yemlerini verip sağım işini yapıyor.

Sağdığı sütü pastaneye götürüp süzen Emine Özer, daha sonra sütü kaynatıp dondurma üretimine başlıyor. Özer, ürettiği dondurmayı pastahanesindeki müşterilerinin yanı sıra çevre illerde de satıyor. Emine Özer, yaptığı açıklamada, ürettiği dondurmayı satarak geçindiğini anlatarak, şunları dile getirdi: "Keçi sütünden dondurma, peynir ve künefe yapıyoruz. 66 yaşındayım ve gençlere örnek olmak istiyorum.

Köye geldiğimde hiç kimse hayvan beslemiyordu, ekim yapılmıyordu. Burada tarla ektim ve herkese ekmelerini söyledim. Şimdi çok şükür köyde ekilecek yer kalmadı. Bir kaç tane de küçükbaş sürüsü oldu. Gençlerin, eli iş tutanın, gücü olanın çalışması taraftarıyım, boş oturmayı sevmiyorum" dedi. AA