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İktisat bölümleri cazibesini kaybetti

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından 'İktisat Nereden Geldi Nereye Gidiyor' başlıklı bir konferans düzenlendi

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:19
İktisat bölümleri cazibesini kaybetti

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından 'İktisat Nereden Geldi Nereye Gidiyor' başlıklı bir konferans düzenlendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, iktisadın dünyada yaşadığı sorunlara değinerek, öğrencilerin iktisat bölümü yerine daha cazip gelen finans ya da işletme bölümlerini tercih ettiklerini bildirdi. “Dünyada artık iktisat zihniyeti üzerinde düşünülmesi gerekiyor” diyen Akat, “Ben iktisatçıyım dediğinizde tümüyle mali piyasalar ya da mali piyasa kriterli iktisatçılar anlaşılıyor.

İktisatçıları döviz sorumlusu gibi algılıyorlar. Maalesef iktisat döviz kuruna indirgenen bir meslek haline geldi" dedi. 
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Eren de okullardaki derslerde hep yasalardan söz ettiklerini anlatarak, “Gerçekte acaba bu yasalar işe yarıyor mu? Buna bakmamız lazım” diye konuştu.  HABER MERKEZİ

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