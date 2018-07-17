İlaç kalıntısına böcekli çözüm

Tarım ve Orman Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliyle Çay ilçesine bağlı Maltepe köyünde "Akılı Böcek Akıllı Çiftçi" projesi kapsamında bir meyve bahçesine elma iç kurduna yönelik faydalı böcek salındı. İl Müdürü İbrahim Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın bir dengesinin olduğunu ancak zirai ilaçlarla insanların bu dengeye müdahale ettiğini söyledi.

Bu müdahale sonucu elma iç kurduyla mücadele eden böceklerin azaldığını belirten Acar, "Bu projeyle doğadaki dengeyi tekrar sağlıyoruz. İlaç kullanmadan elma iç kurduyla mücadele etmiş oluyoruz. Yediğimiz elmadaki ilaç kalıntısı sorununu da çözüyoruz. Daha sağlıklı ürünler tüketmiş oluyoruz." diye konuştu. Acar, proje sayesinde daha az ilaçlama yapılmasıyla çiftçilere ekonomik avantaj sağlandığını vurguladı.

"Daha ekonomik ve sağlıklı ürünler üretebiliriz"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan da faydalı böceklerin çok ciddi bir çalışma gerektirdiğini aktardı. Teknokent'teki genç ziraat mühendisleri ile çalıştıklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Bu halkayı daha da büyütürsek, daha büyük alanlara yayabiliriz. Daha ekonomik ve sağlıklı ürünler üretebiliriz. Dolayısıyla da çiftçimiz daha fazla kazanabilir.

Elma, ceviz, patates ve salkım üzüm güvesine karşı çok etkili faydalı böcek üretildi. Bu böcekleri kitle halinde ürettik, teknolojilerini geliştirdik. Nakliyesi, salım dozları, nasıl olacak, belirlendi. İlacı tam anlamıyla ortadan kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok ama tüm dünya bunun peşinde. İlaçlamayı azaltmamız gerekiyor. Bunu azaltan en etkili yöntemlerden biri biyolojik mücadeledir. Ülkemiz bu konuda çok zengin.

Doğal olarak bu böcekler var ama o teknolojide biraz geride kalmıştık. Bunu çiftçiyle buluşturamamıştık. Şimdi bu faydalı böcekler, çiftçiyle buluşuyor. Belki bu teknolojiyi yurt dışına da satma ihtimalimiz olacak." AA

