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İlaç sektörü teşvik istiyor

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de ilaç pazarının toplam büyüklüğünün 2017 rakamlarıyla 24.5 milyar lira olduğunu, Abdi İbrahim'in 2017'de bu pazardan 6.42 milyar lira pay aldığını kaydetti

13 Mayıs 2018 Pazar 17:40
İlaç sektörü teşvik istiyor

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de ilaç pazarının toplam büyüklüğünün 2017 rakamlarıyla 24.5 milyar lira olduğunu, Abdi İbrahim'in 2017'de bu pazardan 6.42 milyar lira pay aldığını kaydetti. Devlet tarafından sağlık sektörüne çok ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Barut, "Son dönemde Türkiye'de çok büyük yatırımlarla hastaneler yapıldı.

Hastane turizmi, Türkiye'nin geleceği olacak. Türkiye olarak göz, kalp gibi önemli alanlarda çok iyiyiz. Tomografi cihazlarında ABD'dekilere kıyasla en modern ve en yenisi Türkiye'de" diye konuştu. Nezih Barut, bu dönemde bugüne kadar verilmeyen teşviklerin verildiğini ancak yeterli olmadığını belirterek, "İlaç sektörüne daha çok teşvik verilmeli. Teşviklerin artırılmasını talep ediyoruz" dedi. 

Devletin sadece vergi teşvikleri verdiği anlatan Barut, "Daha büyük teşvikler verilmeli. Bina yapılması, uzun vadeli düşük faizli krediler alınması için devletin bir takım girişimler yapması gerekiyor. Bunlar hallolursa verilecek teşvikler ilaç sektöründeki sıçramalara, yeni molekül bulunma heyecanına, cari açığa sebep olan ilaçların ithalatının önlenmesine yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Barut, Abdi İbrahim'in Esenyurt'ta 400 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio'nun hükümetin başlattığı ve kendilerinin de şirket olarak büyük destek verdikleri ilaçta yerelleşme hamlesine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bu arada Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 5 yılda yüzde 16.1 artarak geçen yıl itibarıyla 875.3 milyon dolara ulaştı. İlaç ithalatı ise 5 milyar doları aşıyor. AA
 

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