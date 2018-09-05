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İlaçta zamlar yolda

Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı, yeni ilaç ithalatını ve eczaneleri de etkilemeye başladı

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:00
İlaçta zamlar yolda

Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı, yeni ilaç ithalatını ve eczaneleri de etkilemeye başladı.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, "Depolarda şu an ilaç var ancak 15 Eylül'den itibaren depolar boşalacak ve döviz artışı etkisini gösterecek" derken, İstanbul Eczacılar Odası, çoğu kanser ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan 1000'e yakın yakın ithal ilacın piyasada bulunamadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamalarda 'ilaç sektörünün etkilenmeyeceğini' vurguladı. Ancak ilaç bulmanın zorlaştığını eczaneler de dile getiriyor. Bursa'dan bir eczane çalışanı, "İthal ilaçlarla ilgili sıkıntılar olmadığı doğru değil. İlaç eksikler listesini depoya okuyoruz, depolar 'yok' cevabını veriyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de eczacılık ürünlerinin ithalatı 2017'de 4 milyar 440 milyon dolardı. Bu, toplam ithalatın yaklaşık yüzde 2'sini teşkil ediyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, "Elimizdeki verilere baktığımızda ilaç yokluğu yaşandığını söylememiz tam olarak doğru değil ancak sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor.

İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor" ifadelerini kullandı. Bu arada Sigorta Güvenlik Kurumu (SGK) geçtiğimiz ay yerli ilaç üretimini teşvik etmek amacıyla bazı kanser ilaçlarının da aralarında olduğu 143 ilacın geri ödemesini durdurma kararı aldı. İlaçların eşdeğerlerinin eczacıların kullandığı otomasyon sistemi Medula'da halihazırda verilmiyor olması nedeniyle hastaların mağdur edileceği de gündeme geldi. SGK ise endişelere karşın ilaçların piyasada birden fazla eşdeğerinin bulunduğu ve geri ödemesinde herhangi bir sorun olmadığını, Medula'nın da hızla güncelleneğini duyurdu. HABER MERKEZİ

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