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İlber Ortaylı'dan BAE'li bakana cevap

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Medine'deki kutsal emanetleri İstanbul'a getiren Fahreddin Paşa'yı 'hırsızlıkla' suçlayan tweetiyle ilgili konuştu.

22 Aralık 2017 Cuma 16:02
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İlber Ortaylı'dan BAE'li bakana cevap

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Medine'deki kutsal emanetleri İstanbul'a getiren Fahreddin Paşa'yı 'hırsızlıkla' suçlayan tweetiyle ilgili, "Aslında bu hatırlamaya sebep olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı'na teşekkür etmek lazımdır. Çünkü ipin ucunu kaçırmıştır. Biz de ondan daha iyi durumda değildik. Kusura bakma. Ben burada isim vermiyorum dedim ama Fahreddin Paşa'ya ittihatçı olduğu için laf etmeye kalkan sözde dini bütünler var" dedi.

Medine müdafaası sırasında Fahreddin Paşa'nın "Biz buradan çıkmayız" dediğini ve ordunun son neferine kadar şehit olmayı seçtiğini kaydeden Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Araplara yönelik, "Neredeydiniz?" sorusunun ise güzel bir soru olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hiçbir yerde olamazlar. Körfez'in Arapları o sıralar çok sefil ve fakir. Ne katılacak, ne ihanet edecek durumları var, onu da bilin. Problem o değil. Arap dünyası 1967'de bile çok Türkofildi. Ama maalesef Batı eğitimini bizim gençler iyi alamıyorlar. Bizim Batı'da okuyan kendi gençlerimizin bile bazıları saçma sapan şeyler söylüyor. Bunların öyle sizin zannettiğiniz gibi solcu molcu olması da gerekmiyor. Biz orada okuyan Müslümanları da biliyoruz. Bir tanesi aynen bu vezirin söylediklerini söyledi. Aynen, yani ismi lazım değildir. 'İttihatçı olduğu için orada Araplarla kavga etti, direndi, lüzumsuz savaştı.' Çok ayıp. Bunlar maalesef Türk entelektüelinin enternasyonalize olması gibi masum ve kısmen de gerekli bir sürecin çok yanlışça, çok hödükçe, çok cahilce tatbikinden ileri geliyor. Yani iki parça bir şey okuyanın cehaleti derinleşiyor. Aynı problem maalesef Araplar için de mevzu bahistir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ilber OrtaylıFahrettin PaşaBAE
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