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İlk hacı adayları yola çıkıyor

Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren mukaddes topraklara uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığının 229, seyahat acentelerinin ise 124 kafilesi oluştu

15 Temmuz 2018 Pazar 16:55
İlk hacı adayları yola çıkıyor

Bu yıl hacca gidecek hacı adayları, 18 Temmuz Çarşamba gününden itibaren mukaddes topraklara gönderilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bu yılki hac hazırlıkları tamamlandı. Hacca gidiş tarihleri bu yıl 18 Temmuz-16 Ağustos, dönüş tarihleri ise 27 Ağustos-19 Eylül olarak belirlendi.

Bu çerçevede, kutsal topraklara gönderilecek ilk kafile, Antalya'da düzenlenecek özel programın ardından havalimanından uğurlanacak. Son kafile ise 16 Ağustos'ta İstanbul'dan hareket edecek. Ankara'dan hacca gidecek olanlar için de İl Müftülüğünce 18 Temmuz Çarşamba günü Esenboğa Havalimanı'nda etkinlik düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığının 229, seyahat acentelerinin ise 124 kafilesi oluştu.

1705 din görevlisi rehberlik edecek

Bu yıl hac organizasyonu için 1088 personel görevlendirildi. Hacı adaylarına 353 kafile başkanı, 1705 din görevlisi ve 394 kadın irşat görevlisi de rehberlik edecek. Ayrıca hacı adaylarına sağlık hizmeti sunmak için doktor, hemşire ve hasta bakıcı gibi 491 sağlık personeli de eşlik edecek. Öte yandan, bu yıl 1416 gazi ve şehit yakını da hacca gidecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince eğitim ve seminerler düzenledi.
AA

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