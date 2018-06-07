İlk oylar sandığa düştü

Kuşadası'na tatil amaçlı gelen ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, limanın gümrük giriş ve çıkış bölümüne kurulan 2 sandıkta oy kullandı. Seçmenler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak sandığa attı. Belçika'dan Konya'ya gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapan Süheyla Kara, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk oyu veren kişi oldu.

Seçimlerin vatana millete hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Kara, "Saat 02.00'de sınır kapısından giriş yaptık ancak oy verme işlemi için burada bekledik. İlk oyu vermek bana nasip oldu, çok mutluyum. Ülkemizi çok seviyoruz" dedi. Bu arada yurt dışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.