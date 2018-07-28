İlk Rus eti Türkiye'ye geldi!

"Rusya, Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS zirvesindeki buluşmasının başında Putin, "Beni restorana yemeğe davet etmeye söz vermiştiniz" diye hatırlatmada bulundu.

Erdoğan, "Davet ediyorum" diye karşılık verince, Rus lider, "Anlaşmıştık, Rusya et ürünlerimize pazarınızı açtığınızda, restoranlarda bizim et ürünlerimizden yemekler olacak, o zaman yeriz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüşmenin üzerinden 24 saat bile geçmeden Rusya'dan Türkiye'ye ilk parti et satışı gerçekleşti. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladı, kümes hayvanı eti tedariği için de çalışmaların sürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Türkiye'ye sığır eti ihracatının başladığını, gelecek dönemde ise kümes hayvanı ihracatına başlama umudunun olduğunu açıkladı.

Tverskaya oblastta bir toplantıda konuşan Gordeyev, “Türkiye et ürünlerimiz için özel bir pazar. İlk parti Türkiye pazarına vardı” dedi.

Bu arada Rusya, Türkiye’nin et ithal ettiği 6. ülke oldu. 2017 verilerine göre,

Türkiye Polonya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Sırbistan/Bosna-Hersek üzerinden et alımı yapıyor. Bu ülkelerden alınan etin toplamı 18 milyon kiloya çıkarken, sadece Bosna Hersek’ten kemiksiz et alınıyor.