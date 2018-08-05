İlk trilyonluk şirket Apple değil

Dünya medyası bu hafta dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketinin haberlerini yaptı. Apple, geçtiğimiz Perşembe günü tek hisse fiyatı 205.05 dolara çıkınca tarihi bir eşiği geçmiş oldu. Şirket sadece bir gün önce 2018'in üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Ancak Amerikan teknoloji devi bu alanda bir ilk değil. Bu rekor piyasa değerine bir Çin şirketi 11 yıl önce ulaşmıştı. Hatırlanmamasının nedeni büyük bir çöküş yaşaması olabilir.

Çin'in dev petrol şirketi PetroChina, Kasım 2007'de Şangay Borsası'nda 13 basamaklı bir rakamla piyasa zirvesine ulaşmıştı.

Şirketin piyasa değeri tam 1 trilyon dolardı.

Kimileri ise o dönem bu piyasa değerlendirmesine karşı çıktı. PetroChina'nın hisselerinin yalnızca küçük bir kısmı halka açılmıştı ve Çinli yatırımcılar sadece kendi ülkelerinde hisse satın alabiliyorlardı. Ortaya sıradışı bir arz-talep senaryosu çıktı.

Ancak bunu takiben yaşanan çöküşün büyüklüğüyle ilgili kimsenin kuşkusu yok. Sadece 24 saat içinde PetroChina, gezegenin en değerli şirketleri ExxonMobil ve General Motors'un toplam sermaye miktarını aştı. Fakat aylar içinde PetroChina'nın hisseleri düşüşe geçti ve 10 yıllık sürede kayıpları 800 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'e göre bu miktarla İtalya'daki tüm şirketleri satın almak ya da dünyanın çevresini 100 dolarlık banknotlarla çevrelemek mümkün. O zamandan beri şirketin değeri 400 milyar doların üstüne çıkamadı ve en son istatistikler 200 milyar doların altında kaldığını gösteriyor. HABER MERKEZİ

