İmam hatip mezunları da işsiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane ilçesinin Nurtepe semtinde halka hitap ederek, "Şu an 1.5 milyon imam hatip mezunu hiçbir iş yapamıyor. Ben onlarla ilgili çalışma yapıyorum.

Onları başka bir sektörde değerlendireceğiz" dedi. Muharrem İnce, Anıtkabir'de Bilecik, Afyonkarahisar, Osmaniye mermeri olduğunu dile getirerek, "Peki sen yerlisin de sarayda niye Hindistan mermeri var? Ayran milli içecek de, niye inek Uruguay'dan, saman niye Bulgaristan'dan geliyor? Peki sen millisin de Süleyman Şah Türbesi'ni niye oradan oraya taşıttın. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Peki sen millisin de 1 Mart tezkeresine neden 'evet' dedin?" diye sordu. Kendisinin imam hatip okullarıyla bir sorunu olmadığını anlatan İnce, şunları söyledi:

"Onlar benim çocuklarım, evlatlarım, öğrencilerim. Ama senin onların geleceğini düşündüğün yok. Sen onları kullanıyorsun. Sana onların oyu lazım. O çocuklar işsiz. Şu an 1.5 milyon imam hatip mezunu hiçbir iş yapamıyor. Ben onlarla ilgili çalışma yapıyorum. Onları başka bir sektörde değerlendireceğiz. 8-10 bin atıyorsun, diğerleri boşta. Bir cumhurbaşkanı öğrencileri arasında ayrım yapmaz. Hangi okullu olursa olsun, ister imam hatipli, ister fen liseli, ister askeri liseli. Askeri liseleri kapattın, niye?

FETÖ'cü varmış, hakimlerin 3'te biri FETÖ'cü o zaman hukuk fakültelerini de kapat. Kuleli Askeri Lisesi'ni açacağız, sözünü vereyim." İmam hatipli çocuklar, onlar bu memleketin evladı. Evlatlarım, öğrencilerim, kendinizi kullandırtmayın, onun derdi siz değilsiniz, onun derdi kendisi, başka bir derdi yok."

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yönelteceği iki soruya cevap vermesini isteyerek, şunları kaydetti: "Bir köprüye cevap veremiyorsun, bir de diplomaya. Ramazan Bayramı'nda Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprü bedava da senin köprü niye paralı? Demirel'in yaptığı köprüden gelen para Hazine'ye gidiyor da senin köprüden gelen para niye uluslararası şirketlere gidiyor? Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyoruz? Diplomayı ben sormuyorum, Anayasa soruyor. Herkesin üniversite diploması var mı? Yok. Olması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Üniversite diploması olmamak suç mu? Değil."

İnce, akabinde Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2 milyar dolara yapıldığını, kendisinin ise saraylarda oturmayacağını aktaran İnce, "Kaç tane sarayı var biliyor musunuz? Ankara'daki saray 1150 oda. İstanbul'da kaç tane var biliyor musun? Dolmabahçe, Huber Köşkü, Vahdettin Köşkü onun. O kadar çok sarayı var ki sarayperest. Şu anda Marmaris'te 300 odalı bir de saray yaptırıyor, yazlık. Yazık, günah" diye konuştu.