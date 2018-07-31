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İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!

İmar barışı düzenlemesinin mera ve yaylaları tehdit ettiğini savunan yazılı bir açıklama yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, mera ve yaylalardaki kaçak yapıların İmar Barışı uygulaması kapsamına alınmamasını istedi.

31 Temmuz 2018 Salı 17:01
İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!

3194 sayılı İmar Kanununa, 7143 sayılı Torba Kanunla "Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacı" gerekçe gösterilerek Geçici 16'ncı maddenin eklendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bu maddeden yararlanmak için, 31 Aralık 2017 tarihinden önce imar mevzuatına aykırı yapılmış yapılara yönelik olarak, 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak uygulamalarda, özellikle mera ve yaylalarda telafi edilemeyecek sonuçlara yol açabilecek hükümler yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Türk medyasında yer alan bir haberde, Karadeniz yaylarında kaçak yapılan yapılar için Trabzon`da 1750, Giresun`da 1700, Rize`de 350, Gümüşhane`de 306 olmak üzere toplam 4106 yapı için yıkım kararı alındığı bilgisi yer alıyor. Bu haberdeki bilgi bile durumun önemi ve tehlikesini açıkça göstermektedir. Bundan daha kötüsü de İmar Barışı uygulamasından cesaret alınarak tüm yayla ve meralarda kaçak yapı inşaatlarının artmasıdır. Anayasanın Toprak mülkiyeti ile ilgili 44 üncü maddesindeki; Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunmasıyla ilgili 45 inci maddesindeki esaslar ile 4342 Sayılı Mera Kanununu dikkate alınarak, mera ve yaylalardaki kaçak yapıların İmar Barışı uygulaması kapsamına alınmaması gerektiği bilgisini kamuoyu ile saygıyla paylaşıyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını bu konuda duyarlı ve sorumlu olmaya çağırıyoruz."

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Imar AffıImar Barışı
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