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İmar Barışı'nda ayrıntılara dikkat

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı inşa edilenlerin "İmar Barışı"ndan yararlanabileceğini belirtti

08 Haziran 2018 Cuma 15:20
İmar Barışı'nda ayrıntılara dikkat

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı inşa edilenlerin "İmar Barışı"ndan yararlanabileceğini belirterek, "İstanbul'da 2 milyona yakın başvuru bekliyoruz. Buna göre kendimizi ayarladık" dedi. Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular başladı. Böke, ilk gün olması nedeniyle müthiş bir yoğunluk ve ilgi olduğunu söyledi.

Böke, müdürlük olarak 36 "İmar Barış" noktası oluşturduklarını dile getirerek, imar barışıyla ilgili başvuruların e-devlet üzerinden yapılmasının en kolay yol olduğunu ve bunu önerdiklerini ancak bunu yapmayanların da 36 İmar Barış masasına başvurabileceğini kaydetti. Böke, imar barışına kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin şunları söyledi: "Yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı yapılanlar başvurabilir.

Kanunumuz İstanbul için iki istisna getirdi. Tarihi Yarımada ve Boğaziçi öngörünüm ile sahil şeridine bu anlamda istisna koyuldu. İki istisnamız daha var. Birincisi yapının bulunduğu arsa eğer özel bir şahsa aitse, bu durumda başvurudan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapılan bir yapı olup da, hazinenin bu taşınmazı imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edilmişse, imar barışından yararlanamıyor. Bunun dışındaki herkes başvuru yapabilecek.

Buna göre kendimizi ayarladık. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Vatandaşımız isterse başvurudan 24 saat sonra gönderilen SMS ile banka hesap numarasına parayı yatırarak başvuruyu tamamlayabilir, isterse de bedelini yıl sonuna kadar da ödeyebilir." AA
 

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Imar
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