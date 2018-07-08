Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672

İmar barışı yavaş ilerliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İmar barışı düzenlemesi kapsamında şimdiye kadar 315 milyon lira toplandığını belirterek, bu paranın kentsel dönüşümde kullanılacağını bildirdi. İmar barışından yaklaşık 60 milyar lira bekleniyor. Şu ana kadar toplanan kaynak beklenenin yüzde 1'ine bile ulaşmadı

08 Temmuz 2018 Pazar 17:42
İmar barışı yavaş ilerliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar barışı" düzenlemesine başvuruların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Sene sonuna kadar sürecek

Vatandaşların e-devlet üzerinden müracaatlarını yaptıktan sonra 31 Aralık 2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırmaları gerektiğini hatırlatan Özhaseki, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini dile getirdi.

Yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanacak miktarlara da değinen Özhaseki, "Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek" diye konuştu.

Bu kapsamda bazı vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini 31 Aralık'tan önce ödediğini belirten Özhaseki, "İmar barışı kapsamında yapılan başvurulardan, şu ana kadar 65 bin 361 yapının ödemesi alındı. Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 315 milyon lira hesabımızda toplandı.

İmar barışı kapsamında topladığımız tüm parayı önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere vereceğiz. Böylece her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tren vagonları raylardan çıktı.. çok sayıda ölü var
Tren vagonları raylardan çıktı.. çok sayıda ölü var
Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti
Yıldırım'ı görünce intihardan vazgeçti
Okul servislerinde yönetmelik değişti
Okul servislerinde yönetmelik değişti
Yeni döneme temiz geçiş
Yeni döneme temiz geçiş
Mesaisine NATO ile başlıyor
Mesaisine NATO ile başlıyor
Karadeniz'de dikkat çeken tatbikat
Karadeniz'de dikkat çeken tatbikat
TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye
TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye
CHP'de arayış devam ediyor
CHP'de arayış devam ediyor
Büyük göçe kapsamlı eğitim!
Büyük göçe kapsamlı eğitim!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim