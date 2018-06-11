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'İmar barışıyla talan yasallaşıyor'

Hükümetin seçim yatırımı olarak seslendirdiği 'İmar Barışı'nın barış değil, kaos getireceğinin vurgulandığı Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu adımla sınırsız talanı devlet güvencesiyle yasallaştıran yeni bir döneme girilmektedir" ifadelerine yer verildi

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:37
'İmar barışıyla talan yasallaşıyor'

TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şehir ve bölge plancılarının tüm itirazlarına ve uyarılarına karşın hükümetin seçim vaadi olarak ortaya attığı imar barışının, barış değil, kaos getireceği ifade edildi.

İmar barışı adıyla 10 Mayıs 2018'de Meclis`te kabul edilen "kaçak yapılaşma affının", 18 Mayıs`ta yürürlüğe girdiği, 06 Haziran`da "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlandığı ve 09 Haziran itibariyle de af başvurularının başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Barış adına sığınılarak çıkarılan bu kanun ile kamu yararından ve toplumun ihtiyaçlarından uzak, kentlerimizde, doğal alanlarımızda sınırsız talanı devlet güvencesiyle yasallaştıran yeni bir döneme girilmektedir" denildi. 

Şehir Plancıları Odası'nın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bahse konu usul ve esaslarda belirtilen "yapı kayıt belgesi verilen kısımların eksik inşaat işlemleri tamamlanabilir" ifadesi, "yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat aranmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir" ifadesi, ve "yapı kayıt belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin ve belgesi aranmaksızın verilir" ifadesi kaçak yapı malikinin gelecekte de yapacağı kaçak tadilat ve eklentileri garanti ederek hukuksuzluğu geleceğe taşımaktadır."

Can güvenliği tehdit altında

Şehir Plancıları Odası'nın yazılı açıklamasında, imar barışı düzenlemesindeki "yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır" ifadesine vurgu yapılarak bu düzenlemeyle vatandaşların can güvenliğinin seçim yatırımına feda edildiği ifade edildi.

Açıklama şunlar kaydedildi: "İmar barışı düzenlemesindeki "yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır" ibaresi, devletin vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmesi sorumluluğunu, Anayasaya aykırı olarak vatandaşa aktarmakta; ülkenin dört bir yanında güvenli yapı hedefiyle gerçekleştirilmeye çalışılan kentsel dönüşüm çaba ve hedeflerini de boşa çıkarmaktadır. Dolayısıyla imar affı vatandaşının can güvenliğini seçim yatırımına feda eden olumsuz içeriğiyle de yanlış bir adımdır."

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 11.06.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
HÜKÜMETTmmobİstanbulTalanImar Barışı
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