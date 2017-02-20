İmtiyazlı mülteciler!

Mülteci krizlerine çözüm önerileri getiren Refugees International (RI), Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteciler için kalıcı çözüm bulunmayışına ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye’nin çatışmalardan kaçan ve 2.8 milyonla çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu üç milyonu aşkın mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilirken, 290 bin Afgan, Iraklı ve İranlı mültecinin de Türkiye’ye sığındığı ifade edildi.

Türkiye hükümetinin, ülkedeki Suriyelilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için, aralarında eğitim ve istihdam konuları ile vatandaşlık verilmesi ihtimalinin de bulunduğu bir takım olumlu adımlar attığı belirtilen raporda, odak noktasının Suriyeli mülteciler olduğu, diğer uyruklardan olan mültecilere sağlanan koruma tedbirlerinin çok daha az olduğu kaydedildi.

Suriyeli olmayan mülteciler daha zorda!

Rapora göre, “Türkiye, Suriyeli olmayan ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki zulümden kaçan kişileri ‘şartlı mülteci’ olarak nitelendirerek, bu bireylere yalnızca kısa dönemli olarak Türkiye’de kalma izni veriyor ve daha ağır kısıtlamalar uyguluyor.

Refugees International’ın Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteciler için kalıcı çözüm bulunmayışına ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda yayımladığı rapora göre, Türkiye’deki sistemin tüm milletlerden gelen mültecilere sağlanan eşit düzeyde bir koruma temelinde inşa edilmesi ve hassas durumda olan mülteciler için özel koruma tedbirlerini içermesi gerekiyor.