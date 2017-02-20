Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

İmtiyazlı mülteciler!

Refugees International, yaptığı araştırmayla Türkiye’deki Suriyeli olmayan mültecilerin, Suriyeli mültecilere göre yeterli hizmet alamadığını, Türkiye’deki mültecilerin Suriyeli ve Suriyeli olmayan şeklinde ayrımcılığa uğradığını ortaya koydu.

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:24
İmtiyazlı mülteciler!

Mülteci krizlerine çözüm önerileri getiren Refugees International (RI), Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteciler için kalıcı çözüm bulunmayışına ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda rapor yayımladı.

Raporda, Türkiye’nin çatışmalardan kaçan ve 2.8 milyonla çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu üç milyonu aşkın mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilirken, 290 bin Afgan, Iraklı ve İranlı mültecinin de Türkiye’ye sığındığı ifade edildi.

Türkiye hükümetinin, ülkedeki Suriyelilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için, aralarında eğitim ve istihdam konuları ile vatandaşlık verilmesi ihtimalinin de bulunduğu bir takım olumlu adımlar attığı belirtilen raporda, odak noktasının Suriyeli mülteciler olduğu, diğer uyruklardan olan mültecilere sağlanan koruma tedbirlerinin çok daha az olduğu kaydedildi.

Suriyeli olmayan mülteciler daha zorda!

Rapora göre, “Türkiye, Suriyeli olmayan ve Avrupa dışındaki ülkelerdeki zulümden kaçan kişileri ‘şartlı mülteci’ olarak nitelendirerek, bu bireylere yalnızca kısa dönemli olarak Türkiye’de kalma izni veriyor ve daha ağır kısıtlamalar uyguluyor.

Refugees International’ın Türkiye’deki Suriyeli olmayan mülteciler için kalıcı çözüm bulunmayışına ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda yayımladığı rapora göre, Türkiye’deki sistemin tüm milletlerden gelen mültecilere sağlanan eşit düzeyde bir koruma temelinde inşa edilmesi ve hassas durumda olan mülteciler için özel koruma tedbirlerini içermesi gerekiyor. 

Anahtar Kelimeler:
İmtiyazlı MültecilerSuriyeli MülteciRefugees InternationalTürkiyeSureyeli Olmayan Mülteciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
'İnternet vergi dairesi' kullanıcıları iki kat arttı
Bir koyun beşiz doğurdu
Bir koyun beşiz doğurdu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim