İnce ayar! Başbakan Yıldırım Atina'da

Yunanistan 'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım , Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında helikopter ile Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin iade talebinin reddedilmesine yönelik karar damga vurdu. Konuyla ilgili soruyu yanıtlarken "yargı kararına saygı" duyulması gerektiği vurgulayan Çipras, şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi Yunanistan'da adaletle yönetim arasında büyük bir ayrım var. Biz mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek zorundayız. Yunan yargısı bir karar verdi ve saygı göstermek zorundayız. İltica başvurusu süreci tamamlanmadı. Şunu açık bir şekilde söyleyebiliriz; söz konusu bir taleple ilgili bir kriz söz konusu değil. Türkiye'de demokratik kurumlara yönelik bir girişimde bulunuldu biz darbecilerin karşısında yer aldık. Biz darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik olaydan hemen sonra. Bu siyasi bir görüştür. Bizim Türkiye ile yaptığımız işbirliği çok önemli."

Başbakan Yıldırım, Çipras'ı uyardı

"Darbecilerin iadesini arzu ettiklerini" söyleyen Başkan Binali Yıldırım ise, "Yargı ile idarenin işleri her ülkede ayrıdır. Biz de bunu söylüyoruz. Fakat Türkiye hakikaten zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara tabii ki saygılıyız ama istiyoruz ki darbeciler Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere darbe vurmasın" diye konuştu.

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan gerginliklere değinen Çipras, "Ege bölgede bir istikrar denizi olmalı. Bunun için iradeli bir tutum sergilemek zorundayız. Sayın Başbakan ile önümüzdeki dönemde irtibat halinde olmayı kararlaştırdık. Gerginlikleri ortaya çıkmadan önlemek konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Çipras, Kıbrıs'taki çözüm sürecine yönelik ise "Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm her zamankinden önemli hale geldi. Bu konu bölge istikrarı konusunda da önemli. BM kararları çerçevesinde bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.