İnce diplomasi şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde ABD New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM ) Genel Kurulu 72. Dönem Toplantıları’na katılacak. Erdoğan, ABD’ye yapacağı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşecek.

Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşmede öne çıkması beklenen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle dört başlık üzerinde durulmasını beklediklerini ifade eden Ali Çınar, şunları söyledi: "Gülen’in iadesi konusunda ABD tarafından hızlı bir adım beklenmiyor. FETÖ’ye bağlı gruplar da bunu bildikleri için, tüm güçleri ile her alanda Türkiye’yi karalamaya devam ediyor."

S-400'ler konusu da gündeme gelecek

"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 'samimiyet' derecesine yaklaşması ABD yönetimini rahatsız ediyor" diyen THO Başkanı Ali Çınar, bu konunun da gündeme gelebileceğini açıkladı. Çınar, "Kongre’de Türkiye’yi kızdıracak bazı adımlar atılması bile söz konusu. Son dönemde gündemde olan S400’ler konusunda ise,Türkiye’nin ABD’den füze ve silah alımına yönelik açık isteklerinin kabul görmediğini ve NATO üyesi Yunanistan’ın Rus füzesi kullandığını ABD tarafına sürekli vurgulamak gerekiyor. Ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri NATO’nun en büyük ikinci ordusu konumunda ve Türkiye de NATO’nun en önemli üyelerinden biri" dedi.

Barzani de konuşulacak

Gündeme gelecek diğer bir başlığın Barzani'nin referandumu olduğuna vurgu yapan THO Başkanı Çınar, "PYD ve YPG’ye destek olma konusunda ABD’li askeri yetkililerin ısrarı devam ediyor ve şu anki görünüm desteğin süreceği yönünde. Bu konuda ABD Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde verdiği sözler de Türk yetkililerin endişelerini ortadan kaldırmaya yetmedi. Bu süreçte Türkiye’nin PYD/YPG’nin PKK ile olan bağını vurgulamaya devam etmesi ve Türk askeri kanadının Washington DC’yi daha sık ziyaret etmesi önemli. Konu ile ilgili olarak, Beyaz Saray tamamen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) güdümünde demek yanlış olmaz. CENTCOM da ye yazık ki YPG/PYD tarafında olduğu için, Türkiye’nin tezlerini dikkate alan çok yok. Şu anda CENTCOM’un YPG/PYD stratejisi tamamen ABD hükümeti tarafından kabullenilmiş bir durumda.”

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