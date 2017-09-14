Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
107869
ALTIN
146.156
DOLAR
3.4404
STERLİN
4.6799
EURO
4.1159

İnce diplomasi şart

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, 19 Eylül'de ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde FETÖ, Rusya ile yakınlaşma, Kuzey Irak referandumu ve PYD/YPG başlıklarının gündeme gelebileceğini belirterek, "İlişkilerde ince diplomasi şart" dedi.

İnce diplomasi şart

Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, 19 Eylül'de ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde FETÖ, Rusya ile yakınlaşma, Kuzey Irak referandumu ve PYD/YPG başlıklarının gündeme gelebileceğini belirterek, "İlişkilerde ince diplomasi şart" dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 15:16
91 Okunma
İnce diplomasi şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde ABD New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM ) Genel Kurulu 72. Dönem Toplantıları’na katılacak. Erdoğan, ABD’ye yapacağı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşecek.

Turkish Heritage Organization (THO) Başkanı Ali Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yapacağı görüşmede öne çıkması beklenen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle dört başlık üzerinde durulmasını beklediklerini ifade eden Ali Çınar, şunları söyledi: "Gülen’in iadesi konusunda ABD tarafından hızlı bir adım beklenmiyor. FETÖ’ye bağlı gruplar da bunu bildikleri için, tüm güçleri ile her alanda Türkiye’yi karalamaya devam ediyor."

S-400'ler konusu da gündeme gelecek

"Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 'samimiyet' derecesine yaklaşması ABD yönetimini rahatsız ediyor" diyen THO Başkanı Ali Çınar, bu konunun da gündeme gelebileceğini açıkladı. Çınar, "Kongre’de Türkiye’yi kızdıracak bazı adımlar atılması bile söz konusu. Son dönemde gündemde olan S400’ler konusunda ise,Türkiye’nin ABD’den füze ve silah alımına yönelik açık isteklerinin kabul görmediğini ve NATO üyesi Yunanistan’ın Rus füzesi kullandığını ABD tarafına sürekli vurgulamak gerekiyor. Ne olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri NATO’nun en büyük ikinci ordusu konumunda ve Türkiye de NATO’nun en önemli üyelerinden biri" dedi.

Barzani de konuşulacak

Gündeme gelecek diğer bir başlığın Barzani'nin referandumu olduğuna vurgu yapan THO Başkanı Çınar, "PYD ve YPG’ye destek olma konusunda ABD’li askeri yetkililerin ısrarı devam ediyor ve şu anki görünüm desteğin süreceği yönünde. Bu konuda ABD Savunma Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde verdiği sözler de Türk yetkililerin endişelerini ortadan kaldırmaya yetmedi. Bu süreçte Türkiye’nin PYD/YPG’nin PKK ile olan bağını vurgulamaya devam etmesi ve Türk askeri kanadının Washington DC’yi daha sık ziyaret etmesi önemli. Konu ile ilgili olarak, Beyaz Saray tamamen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) güdümünde demek yanlış olmaz. CENTCOM da ye yazık ki YPG/PYD tarafında olduğu için, Türkiye’nin tezlerini dikkate alan çok yok. Şu anda CENTCOM’un YPG/PYD stratejisi tamamen ABD hükümeti tarafından kabullenilmiş bir durumda.”

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 15.09.2017 17:18
Anahtar Kelimeler:
YPGPKKPydErdoğanTrumpReferandumKürdistanBarzaniTürkiyeRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalar kırtasiye alışverişinde
Babalar kırtasiye alışverişinde
Kılıçdaroğlu'nun avukatına gözaltı
Kılıçdaroğlu'nun avukatına gözaltı
Almanya'ya iltica başvuruları rekor seviyede
Almanya'ya iltica başvuruları rekor seviyede
Hamleler sertleşiyor! Barzani'ye en sert tepki
Hamleler sertleşiyor! Barzani'ye en sert tepki
Barzani'ye İsrail'den açık destek
Barzani'ye İsrail'den açık destek
Erdoğan Belediyelere sert çıktı
Erdoğan Belediyelere sert çıktı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim