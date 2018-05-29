İnce: İspatlamazsam namerdim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Fetullah Gülen’den icazet aldığı yönündeki iddiasını tekrarladı ve “Bana diyor ki ‘ispatlamazsan namertsin’, ben de diyorum ki; ‘ispatlamazsam namerdim’.

Bana bunu diyen kişi birlikte gittiğin kişi. Ben onu korumak amaçlı söylemiyorum. Ama 24 Haziran’dan sonra anlatacağım zaten” dedi. Trabzon mitinginde konuşan İnce, “Bunlar beni Menderes gibi idam eder’ diyor. Böyle duygu sömürüsü mü olur? İdam kalktı, CHP olarak biz de engel oluyoruz, korkma sen korkma” dedi. İnce, “Ben köprü yapmak basit iş dedim. Senin haddine mi köprü yapmak dedi. Kavga etmeyelim.

Demirel'in yaptığı köprüden neden 10 TL'den geçiyoruz da senin yaptığından neden 100 TL'ye geçiyoruz? Bunun cevabını ver” dedi. HABER MERKEZİ

