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İncirlik'te Alman askeri kalmadı

Alman birliklerinin İncilik Askeri Hava Üssü'nden çekilme işlemleri tamamlandı.

28 Eylül 2017 Perşembe 15:54
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İncirlik'te Alman askeri kalmadı

Almanya Savunma Bakanlığı, üste konuşlu son Alman askerlerinin de çarşamba günü İncirlik'ten ayrıldığını bildirdi.

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İncilik'teki son Alman askerlerinin de çarşamba günü üsten ayrıldığı bildirildi. Alman birliklerin Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'ne tamamen taşınmasının Ekim ayının ilk haftalarında Tornado keşif uçaklarının da gelmesi ile büyük ölçüde tamamlanacağı bildirildi.

DEAŞ ile mücadele misyonunda (Counter Daesh) Alman birliklerinin kıta sorumlusu Albay Stefan Kleinheyer, birlikleri İncirlik'ten El Azrak'a taşıma işleminin "dev bir görev" olduğunu kaydetti ve bunun "Alman ordusunun tarihinde benzersiz" bir işlem olduğunu ifade etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İncirlik üssüAlman BirlikleriAlmanCounter Daesh
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