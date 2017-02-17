İncirlik'te Rakka pazarlığı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 'gözünüz aydın, bitti' dediği iddia edilen El Bab operasyonu devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre El Bab'ta devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nın 178. gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 70 hedefe atış yapılarak muhtemel barınma yerleri ve silah mevzileri vuruldu. "Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor" denilen TSK açıklamasında, "Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, 7 hedefe hava harekâtı düzenlendi. Hava harekâtları sonucu, teröristlerce barınma amaçlı kullanılan bir bina, bir vinç ve bir cephanelik, koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekâtları sonucunda da bir bombalı araç imha edildi. Yapılan topçu atışları, düzenlenen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 13 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

Dunford Ankara'ya değil İncirlik'e indi

El Bab operasyonunda sona yaklaşılırken Türkiye ile ABD arasında Rakka ve Munbiç pazarlığı yapılıyor. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford bu gündemle Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Ancak görüşme ilginç bir şekilde Ankara'da Genelkurmay Karargâhı yerine Adana İncirlik Üssü'nde gerçekleşti. Amerikalı komutan Dunford'u taşıyan uçak Cuma sabah 10.45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da Amerikalı komutanla görüşme üzere Ankara'dan İncirlik Üssü'ne gitti. Görüşmede Munbiç'teki PYD- YPG varlığı ve Rakka operasyonunun ayrıntıları ele alındı.

Ankara ABD ile operasyona sıcak!

Türkiye ABD ile birlikte Rakka operasyonuna katılmaya sıcak bakıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'özel kuvvetleri gönderebiliriz' dediği operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ'ı ve PYD'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Şimdi, El Bab'ı da DEAŞ'tan temizlemek suretiyle, işimize devam edeceğiz. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'ya yürürsek, terörden arındırılmış bir bölge yaratarak o bölgeye Arap kardeşlerimiz ve Türkmenler yerleşme imkânı bulacaktır. Hedefimiz burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı güvenli bölge haline getirmektir. Bu çalışma şu anda devam ediyor. Şehitlerimiz var, ÖSO'nun şehitleri var. Ama DEAŞ'tan 3 bini aşkın etkisiz hale getirilen terörist var. Burada kararlıyız çünkü DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Ve DEAŞ terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. DEAŞ savunmasız insanları acımasız şekilde öldürmüştür" açıklamasında bulunmuştu.

‘Rakka'da PYD olmasın’

Rakka operasyonu konusunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rakka operasyonunu önemsediğini söyleyen de Işık, İngiltere, Fransa ve koalisyon güçlerinin de bu operasyona büyük önem verdiğini ifade ederek, "Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Fikri Işık, "Rakka operasyonunun kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız, bölgedeki istikrarın kalıcı olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey, Rakka operasyonunu PYD-PKK unsurlarıyla değil, bölgedeki insanlardan oluşan Arap unsurlarla, o bölge insanlarından oluşan unsurlarla yapmaktır. Bu noktada Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada ABD'nin bugüne kadarki tavrında 'Bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirelim' noktasında gördük" ifadelerini kullandı.