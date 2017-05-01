İngiliz gazetesinden şok haber!

Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve onun uzantıları PYD/YPG'yle işbirliğinden vazgeçmiyor.

Gerilimi tırmandırmaktan geri durmayan ABD, Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında konuşlanmış olan YPG'li teröristlere zırhlı araçlarıyla kalkan oldu. Türkiye'yi adeta tahrikk eden adımlar atan ABD'liler Türkiye'nin başına 1 milyon dolar ödül koymuş olduğu 'Şahin Cilo' adlı PKK'lı teröristle boy boy fotoğraf çektirip tüm dünyaya servis etmekten bile çekimedi.

ABD ile teörrö rgütü PKK ilişkisine sayfalarında yer veren İngiliz Guardian gazetesi, ABD ile PKK'nın her zamankinden yakın olduklarını ve bu durumun Türkiye'yi telaşlandırdığını yazdı. Guardian'ın Ortadoğu muhabiri Martin Chulov ile Fazel Hawramy'nin imzalarını taşıyan haberde Türkiye'nin geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör mevzilerine düzenlediği hava saldırılarının ardından, ABD askerlerinin öfkeli bir kalabalık arasından geçerek bir PKK'lı militana eşlik ederek hasarı incelemelerin hatırlatılıyor.

Guardian haberinde "O kişi, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve 'Şahin Cilo' adıyla bilinen üst düzey bir PKK lideriydi. Türk hükümeti onun başına 1 milyon 100 bin dolar ödül koymuştu. Kameralar o anı kaydediyordu. Şahin Cilo kayda değer bir dönüşüm geçirmiş, aranan bir kişiden eşlik edilen bir kişiye dönüşmüştü" ifadeleri yer aldı.

Bölgede işler daha da karışacak

PKK'lı teröristlerin Washington tarafından 'terör örgütü' olarak görüldüğü ancak ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşta merkezi bir rol üstlendiğinin belirtildiği Guardian'daki haberde, bölgede işlerin daha da karışacağının kesin olduğu vurgulanıyor.

Hafta sonu ABD zırhlı araçlarının Türkiye-Suriye sınırı yakınlarında Türk ordusu ile YPG güçleri arasında bir tampon bölge oluşturduğuna dikkat çekilen haber şu satırlarla devam ediyor: "Türkiye'nin hıncının giderek artmasına rağmen, Washington Kürtleri IŞİD'e karşı verilen mücadelenin bundan sonraki aşamasında -ki o aşama Rakka'ya ilerlemek- vazgeçilmez bir müttefik olarak görmeye devam ediyor. Türkiye, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu durumu değiştireceğini sandı. Ancak ABD-PKK paktı zayıflamıyor, tam tersine güçleniyor."