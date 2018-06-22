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İngiltere'de Brexit hazırlığı

İngiltere, AB'den ayrılmasının ardından ülkede yaşamak ve çalışmak isteyen AB vatandaşlarının karşılaması gereken yeni ölçütleri açıkladı. İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşının İngiltere’de yaşadıklarını kanıtlamaları gerekecek

22 Haziran 2018 Cuma 16:03
İngiltere'de Brexit hazırlığı

İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından ülkede yaşamak ve çalışmak isteyen AB vatandaşlarının karşılaması gereken yeni ölçütleri açıkladı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı düzenlemeye göre, İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon 200 bin AB vatandaşı, Brexit sonrasında oturum iznine başvurabilmeleri için ciddi bir suç kayıtlarının olmadığını, kimliklerini ve İngiltere’de yaşadıklarını kanıtlamaları gerekecek. AB vatandaşlarının oturum başvurularında yetişkinlerden 65 sterlin, 16 yaşından küçük çocuklardan ise 32,5 sterlin ücret alınacak. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, oturum başvurusu yapacak AB vatandaşlarının iş ve sosyal yardım kayıtlarının kontrol edilecek olmasından dolayı çoğunluğunun ülkede yaşayıp yaşamadıklarının otomatik olarak ortaya çıkacağına işaret edildi.

Düzenleme, İngiltere’de henüz 5 yılını doldurmamış olan AB vatandaşlarına ön oturum statüsü verilmesini öngörüyor. 5 yılını dolduran AB vatandaşları sürekli oturum için başvurabilecek ve bu ikinci başvuru ücretsiz olacak. İngiltere'de sürekli oturum hakkını almış AB vatandaşlarının da yeni sisteme göre tekrar başvuruda bulunması gerekirken, bunlardan herhangi bir ücret alınmayacak. Uygulama İsviçre, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein vatandaşlarını da kapsayacak. AA
 

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Ingiltere
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