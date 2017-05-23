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İngiltere'de patlama: 19 ölü

Manchester'da bulunan bir konser alanında meydana gelen patlamada 19 kişinin hayatını kaybetti 50 kişi yaralandı

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İngiltere'de patlama: 19 ölü
İngiliz polisi, Manchester kentinde bir konser salonunda yaşanan olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını bildirerek, olayın terör saldırısı çerçevesinde ele alındığını duyurdu.

Manchester polisinden bölgedeki gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin bitiminde yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) patlama yaşandığı iddiaları üzerine polisin olay yerine çağrıldığı belirtildi.

Polisin açıklamasında olayın nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi. Buna karşın açıklamada, "Şimdiye kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Yaklaşık 50 kişi de yaralı. Polis, aksi bilinene dek bu durumu terörist olayı olarak ele alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca polis, kent merkezindeki katedralin bahçesinde bulunan şüpheli bir paketin de kontrollü şekilde patlatılacağını kaydetti.

Yetkililer, halkın kontrollü patlamayı duymaları halinde paniklememelerini ve Manchester Arena'dan da uzak durması istedi.

'Büyük bir patlama sesi duyduk'

Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılıyor.

Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.

AA

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