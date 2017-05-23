İngiltere'de terör paniği: 22 ölü

İngiltere'nin Manchester şehrinde ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği Manchester Arena'da terör örgütü DEAŞ militanı tarafından TSİ 00.35'te gerçekleştirilen intihar saldırısında 22 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Patlama insanların konser salonundan ayrıldığı sırada gerçekleşti. İngiltere polisi saldırının bir erkek tarafından yapıldığını ve teröristin saldırı sırasında öldüğünü bildirdi.

İngiliz haber ajansı Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS da, terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyadan yayınladığı videoyla Manchestar'daki saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Caninin kimliği tespit edildi

İngiltere Başnakanı Theresa May, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Bu arada Manchester Bölgesi Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 23 yaşında bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırı; 2005 yılında Londra'da metro ve bir otobüsü hedef alan ve 56 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından ülkede en çok can kaybına neden olan terör saldırısı olarak tarihe geçti.

Çivi bombasıyla düzenlendiği açıklanan hunhar saldırıda ölenlerin çoğunluğunu 13-18 yaş aralarında çocuklar ve gençler oluşturuyor. Teröristin bombayı evde hazırladığı, patlama sonrası ortaya çıkan çivi ve şarapnel parçalarından ortaya çıkarıldı. Saldırganın 'yalnız kurt' olduğu ve terör örgütünden bağımsız hareket ettiği öne sürüldü.

İngiltere Başbakanı Theresa May, patlamanın ardından bir açıklama yaptı ve olay ile ilgili olarak "korkunç bir terör saldırısı" ifadesini kullandı. May, "Polisin terör saldırısı olarak değerlendirdiği olay ile ilgili tüm detayların aydınlatılması için çalışılıyor. Kalbimiz hayatını ve yakınlarını kaybedenler ile birlikte" dedi.

Saldırgan da öldü

Manchester'da gerçekleşen saldırı sonrası açıklama yapan Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, saldırıda birçoğu çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin ise yaralandığı bilgilerini doğruladı. Saldırının intihar saldırısı olduğunu ve teröristin cesedinin olay yerinde bulunduğunu açıklayan Hopkins, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı. Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.

Saldırıya tepki yağdı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Türkiye olarak İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi, İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO da İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısına tepki gösterdi. Saldırının ardından AB Komisyonu önündeki bayraklar yarıya indirilirken, Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, terörün bir kez daha sevincin olduğu yere korku salmasının ve gençlerle ailelerinin kutlama için bir araya geldiği yerde ölümü amaçlamasının kalbini yaraladığını belitti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Kalbim, gençler ve Manchester'daki barbarca saldırıdan etkilenenlerle beraber. NATO, terörle mücadelede İngiltere ile beraber" mesajını paylaştı.

Terör artık her yerde

Londra, Paris, Brüksel, İstanbul ve son olarak da Manchester. Avrupa metropolleri geçtiğimiz yıllarda çok sayıda terör saldırısının hedefi oldu. İşte Avrupa’yı kana bulayan saldırıların kronolojisi:

1- Nisan 2017, Stockholm:

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir saldırgan kullandığı kamyoneti önce insan kalabalığı üzerine, daha sonra da bir alışveriş merkezine sürdü. Beş kişinin öldüğü saldırıda 15 kişi de yaralandı. Polis, aynı gün 39 yaşındaki bir Özbek'i saldırı şüphelisi olarak tutukladı.

2- Mart 2017, Londra:

Bir saldırgan, Londra'nın merkezindeki köprüde bir otomobili yayaların üzerine sürdü ve bir polisi bıçakladı. Dört kişi hayatını kaybetti. İngiliz güvenlik güçleri saldırganı vurdu.

3- Şubat/Mart 2017, Paris:

Orly Havaalanı‘nda bir kişi devriye gezen polisin silahını almaya çalışırken vuruldu. Şubat ayı başında ise Louvre Müzesi yakınlarında bir Mısırlı elinde palayla bir askeri devriyeye saldırmaya kalkınca vuruldu.

4- Ocak 2017, İstanbul:

Yeni yıl gecesi Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda saldırıdan sorumlu Özbek vatandaşı Abdülgadir Masharipov tutuklandı.

5- Aralık 2016, Berlin:

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel'den kısa bir süre önce bir Noel pazarı saldırıların hedefi oldu. Bir DEAŞ militanı, kaçırdığı bir TIR'ı Noel pazarındaki insanların üzerine sürmüş ve 12 kişi hayatını kaybetmişti. Tunuslu saldırgan birkaç gün sonra Milano‘da polis tarafından vurularak öldürüldü.

6- Mart 2016, Brüksel:

Brüksel Havaalanı'nda ve bir metro istasyonunda saldırganların düzenlediği bombalı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi.

7- Ocak 2016, İstanbul:

Sultanahmet Meydanı'nda bir DEAŞ saldırganının bir turist kafilesinin ortasında intihar saldırısı düzenlemesi sonucu 12 Alman turist hayatını kaybetti.

8- Kasım 2015, Paris:

Stade de France, çok sayıda restoran ve Bataclan gece kulübüne düzenlenen eş zamanlı saldırılarda, DEAŞ militanları 130 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırılarda yüzlerce kişi de yaralandı.

9- Şubat 2015, Kopenhag:

Arap kökenli 22 yaşındaki bir genç, Danimarka'nın başkentinde bir kültür kafeyi ateşe verdi. Bir kişi öldü. Bir sinagog önünde de bir korumayı vuran saldırgan, daha sonra polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

10- Ocak 2015, Paris:

Charlie Hebdo mizah dergisi binası ve bir koşer markete düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. İki saldırgan daha sonra polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Saldırıyı terör örgütü El Kaide üstlendi.

11- Mayıs 2014, Brüksel:

Bir Fransız terörist, Brüksel'de bir Yahudi Müzesi'nde dört kişiyi vurarak öldürdü. Kısa süre sonra yakalanan saldırganın Suriye'de savaştığı ortaya çıktı.

12- Temmuz 2005, Londra:

İngiliz pasaportlu dört terörist, metro ve bir otobüste patlayıcıları ateşledi: 56 ölü, 700 yaralı.

13- Mart 2004, Madrid:

İspanya'nın başkentinde yolcu trenlerine yerleştirilen bombaların patlaması sonucu 191 kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi de yaralandı.