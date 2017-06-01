Zeybekci, inşaat demiri ithalatına uygulanan gümrük vergisine ilişkin de, "Çarşamba günü Bakanlar Kurulu kararını imzaya sevk ettik. Bu hafta sonuna kadar çıkar. Gümrük vergisini aşağı çekeceğiz, KDV'ye zaten dokunmayız" diye konuştu. Öte yandan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, piyasada şu an yaşanan yüksek demir fiyatlarının gelecek bir ay içinde tekrar düşeceğini ve fiyatların kendi dinamiklerine döneceğini düşündüğünü bildirdi. AA
İnşaat demirinde gümrükler düşüyor
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM'in Mayıs ayı ihracat rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin artık başka bir noktaya geçmesi gerektiğini belirterek, "145-150 milyar dolar civarındaki ihracat rakamından, 10 bin dolar milli gelir seviyelerinin etrafında çok fazla oyalandık" dedi
01 Haziran 2017 Perşembe 16:55
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